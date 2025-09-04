Kejari Temanggung abre el servicio para proporcionar boletos de vehículos en MPP

TEMANGGUNG (Antara) – El Fiscal de Distrito de Temanggung (Kujari) desde agosto de 2025, un servicio de boletos en el centro comercial Temanggugg Regency Service (MPP) se abrió para facilitar al público cuidar los boletos de los vehículos.

El jefe de Temanggung Kejari Anton M. Londa en Temanggung, explicó el jueves que el servicio de boletos se realizó solo en la oficina del fiscal. Sin embargo, para facilitar la comunidad, el servicio se ha trasladado a MPP desde principios de agosto.

«En agosto en la primera semana había 600 delincuentes a los que servimos. A principios de septiembre de 242 delincuentes. El servicio promedio de boletos tardó solo 15-30 segundos», dijo.

Según él, este paso también ha ampliado el servicio de Kujari en el MPP, incluida una consulta legal gratuita que se ha llevado a cabo.

«En el futuro transferiremos gradualmente el boleto al MPP todos los días», dijo.

El secretario interino de Temanggung Ripto Susilo dijo que MPP fue un paso innovador para crear un entorno de servicio efectivo y eficiente y amigable para la comunidad.

«Este centro comercial para el servicio público ha sido diseñado como un centro de servicio integrado. Es decir, para que las personas no tengan que venir en muchos lugares para garantizar las necesidades administrativas», dijo.

Dijo que el MPP era una forma de dedicación al Gobierno de la Regencia Temanggung para ofrecer a la comunidad, velocidad, asequibilidad, seguridad y comodidad para obtener servicios públicos.

«El nombre es solo un centro comercial para el servicio público, lo que significa que todos los asuntos comunitarios se están terminando aquí. Pero gradualmente lo estamos haciendo para cumplir todos los servicios», dijo.

Esperaba, con la existencia de este MPP en el futuro, convertirse en el centro de integración de servicios.

«Todas las agencias gubernamentales y varias instituciones no gubernamentales que tienen licencias y no pueden trabajar juntas para ofrecer servicios holísticos e integrados aquí», dijo.

