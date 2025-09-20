Kejari Semarang causó una malversación de fugaciones que ha sido condenado desde 2018

SEMARANG (Antara) – La oficina de Semarang City City City ha condenado por malversación de fondos llamada Elisabeth Riski Dwi Pantiani, que ha estado en la lista de búsqueda desde 2018.

Jefe de la sección de inteligencia de la ciudad de Semarang, Cakra Nur Budi Hartanto en Semarang, el sábado, la tienda de castigos de Elisabeth Riski Dwi Pantiani ha sido permanentemente desde 2018.

«Viernes (19/9) noche en una casa en una casa en Jalan Rasamala Utara, Banyumanik, Semarang City», dijo.

Cuando estaba seguro, Elisabeth fue condenada por la cooperativa por ser transferida al fiscal.

Después de someterse a un examen médico, la persona condenada fue llevada a la Penitenciaría de Mujeres Semarang (LAPA).

Explicó que Elisabeth Riski Dwi Pantiani fue juzgado en un caso de eclipse de Rp292 millones en PT Eka Prima Graha.

La ciudad condenada se celebró durante el juicio en el tribunal de Semarang.

El Tribunal de Distrito de Semarang condenó a ocho meses de prisión que fue reforzado por la decisión del Tribunal Superior de Java Central.

La sentencia tiene una fuerza legal permanente después de que la Corte Suprema rechazó la apelación de la apelación condenada.

Leer también: Kejari Temanggung abre el servicio de cuidar los boletos de los vehículos en MPP

