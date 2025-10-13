Kasno y la comunidad de manglares de Semarang protegen la costa contra el desgaste

Semarang (ANTARA) – A menudo se menciona a Kasno, un hombre fornido de mediana edad de Wonodri Sendang, ciudad de Semarang. Es una de las fuerzas impulsoras detrás de la Comunidad de Manglares de Semarang, que constantemente planta manglares en la costa de la ciudad de Semarang y sus alrededores.

Este hombre amante de la naturaleza comenzó inicialmente por su amor por el montañismo. Estas actividades le hicieron darse cuenta de la importancia de la naturaleza, que es la base de la vida de las personas y de todas las criaturas de Dios.

Luego, cuando bajó y exploró la zona costera, se dio cuenta de que la costa en la zona de Semarang había sido dañada por la basura y el desgaste. La costa se acerca gradualmente al continente y erosiona cada vez más la superficie terrestre.

A partir de ahí, su corazón se movió desde 2019 para sumergirse de lleno en la plantación de manglares con la Comunidad de Manglares de Semarang. «Al principio lo vi normal, resulta que este manglar es un productor de oxígeno muy grande. Hasta el 40% de este manglar aporta oxígeno a la tierra, entonces estoy muy concentrado en el desarrollo de este manglar», dijo.

Sus esfuerzos por promover los manglares ciertamente no están yendo tan bien como pensaba Kasno. El mayor desafío son los residuos y la concienciación ciudadana, algo que, en su opinión, todavía falta.

Los manglares no pueden vivir en montones de desechos porque los desechos pueden dañarlos y matarlos de varias maneras. Los desechos inhiben la respiración de las raíces (neumatóforos) y la fotosíntesis, inhiben la circulación del agua y del aire y contaminan el suelo y el agua, poniendo en peligro física y químicamente la vida de los manglares.

Además, según Kasno, la conciencia pública sigue siendo muy baja. «A menudo plantamos manglares en la zona de la playa de Tirang, pero hasta ahora el impacto que hemos tenido no se ha sentido, e incluso muchos habitantes locales no se han sentido motivados a participar», afirmó.

Kasno tiene un sueño: si cada familia pudiera plantar 25 árboles una vez al año, tanto en la montaña como en la costa, cree que el ecosistema sería muy seguro.

«A partir de semillas tan pequeñas, los beneficios para el medio ambiente serán extraordinarios. Hasta ahora he adorado los bosques en hermosas montañas, pero resulta que los beneficios de los manglares son aún más extraordinarios», explicó Kasno con entusiasmo.

En una tarde muy calurosa de jueves (10 de septiembre), Kasno y cientos de voluntarios llevaron a cabo actividades de plantación de manglares y limpiaron la playa de Tirang, en la ciudad de Semarang. Se plantaron un total de 72.400 manglares en 20,2 hectáreas de terreno en la playa de Tirang, en la ciudad de Semarang, y en la aldea de Bethwalang, en Demak Regency. Esta actividad es un esfuerzo genuino para proteger los ecosistemas costeros de la amenaza de socavación e inundaciones por mareas.

Bramantyo Anggun Pambudi, director general de la Unidad de Distribución Principal (UID) de PLN en Java Central y DIY, explicó que la restauración de manglares es parte del compromiso de PLN con la implementación de principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

«Los manglares no son sólo refuerzos naturales contra la abrasión y los maremotos, sino también una fuente de vida para las comunidades costeras. A través de este programa, queremos contribuir a la sostenibilidad del ecosistema marino y al mismo tiempo promover el bienestar de los residentes locales», afirmó Bramantyo.

Bramantyo añadió que este programa también está en línea con los esfuerzos del PLN para apoyar el objetivo de Cero Emisiones Netas (NZE) para 2060 mediante la expansión de las áreas verdes y el aumento de la absorción de carbono.