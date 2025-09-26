Kartini Integrated Center lanza los servicios de rehabilitación social de Umore

TEMANGGUNG (Antara) – La Unidad de Implementación Técnica del Ministerio de Asuntos Sociales de Indonesia, Kartini Integrated Center en Temanggung, Java Central (Java central) lanzó la Unidad de Rehabilitación Móvil (Umore) como una innovación del movimiento de los servicios de rehabilitación social que podría llegar a la comunidad de la comunidad.

«El lanzamiento de Umore es una forma de nuestra dedicación para garantizar que la comunidad, en particular las personas con discapacidades y los niños con necesidades especiales de familias desfavorecidas, puedan recibir servicios de rehabilitación lo antes posible», dijo el Jefe del Centro Integrado para Kartini Temanggung, viernes en Temanggung, viernes.

Umore está presente en respuesta al acceso limitado a los servicios terapéuticos para personas con discapacidades (EP) y niños con necesidades especiales (ABK), especialmente de las familias pobres en la categoría Desil 1.

Datos nacionales económicos sociales (DTSSEN), que aún no han recibido servicios terapéuticos en los centros integrados de Kartini Temanggung o en la casa de terapia. A través de esta unidad de mudanza, los servicios terapéuticos ahora son más cercanos y fáciles de alcanzar sin costos.

Dewi explicó que Umore proporcionó varios servicios, incluida la socialización de la vivienda terapéutica, la evaluación y la detección temprana de problemas de crecimiento y desarrollo, servicios de asesoramiento, fisioterapia, terapia y terapia del habla.

«La existencia de Umore, se espera que la calidad de la vida de las personas con discapacidades y los niños con necesidades especiales pueda aumentar restaurando la función del movimiento, cognitivo y social, para que sean más independientes y empoderados», dijo.

Uno de los destinatarios de Umore Services, Jetis, Pengilon, Temanggung, Fina Putri Arsitoh (29 años), afirmó que Umore lo ayudó fuertemente.

«Mi hijo tiene trastornos cerebrales y de ataque, lo sé mejor y tengo que ser más paciente, también sé que mi hijo puede ser tratado para que su condición sea mejor», dijo.

El centro integrado de Kartini Temanggung afirmó que todos los servicios de Umore se dieron de forma gratuita.

Leer también: los archivos de Kartini en Jepara son designados por la UNESCO como Patrimonio de la Patrimonio Mundial