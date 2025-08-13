Karangtalun Waste Bank alienta a los residentes a cambiar los desechos en ahorros

Cilacap (Antara) – Bendice la orilla del banco de basura Berku en el pueblo de Karangtalun, RW 06, Cilacap Regency, Central Java, ha logrado alentar a los residentes locales a cambiar el hábito de lanzar desechos desde su fundación en 2020.

El tesorero del banco de basura de Berkah con Heni Yuniar en Cilacap el miércoles dijo que el programa fue iniciado originalmente por la aldea de Karang Talun junto con Pokja IV y North Cilacap Puskesma para reducir la contaminación ambiental debido a los desechos domésticos, en particular los desechos inorgánicos.

«Inicialmente invitamos a los residentes a recolectar desechos inorgánicos, como botellas, cartón, latas y zinc. Después de cada mes, se salvaron las ganancias de la venta y se podían tomar para LeBaran una vez al año», dijo.

Dijo que los residentes depositan el precio de los residuos, por ejemplo, varía, por ejemplo, una botella limpia de Rp2,500 por kilogramo y una botella sucia de Rp1,500 por kilogramo.

Después de que fue recolectado, dijo, el ahorro promedio de residuos de todos los residentes de RW 6 alcanzó alrededor de Rp2 millones al mes.

Según él, la presencia de un banco de basura gastó considerables cambios de comportamiento porque los residentes actualmente están motivados para clasificar y recolectar desechos.

Dijo que se vio cuando sopesar los desechos era demasiado tarde, los residentes inmediatamente preguntaron el horario.

«El área también es mucho más limpia, incluso después de la celebración, los desechos se recolectan directamente para la venta», dijo.

Desde 2022, dijo, el Barkah Berkah Bask Bank recibió el apoyo del Programa de Responsabilidad Social (RSE) de PT Pertamina Patra Fuel Lomanis en forma de capacitación reciclada, asistencia de instalaciones para equipos como el transporte de motocicletas, motores de costura y computadoras portátiles.

Además, dijo, los residentes fueron entrenados para hacer productos creativos como jarrones de flores, felpudos y otras manualidades de materiales usados.

Dijo que, además de administrar los desechos inorgánicos, el banco de basura también ofrece el aceite de cocina usado de los residentes que se venden a las empresas de procesamiento de asfalto.

Dijo que el aceite de cocina usado se adquirió a los residentes para Rp4,000 por litro y Rp5,500 – Rp6,000 por litro revendido.

«Además de aumentar los ingresos, este programa es útil para el medio ambiente. Esperamos que haya personal adicional en el futuro para desarrollar empresas en productos eco -enveninos y otras manualidades», dijo Heni.

La comunicación del gerente del área, las relaciones y el Java regional de CSR Pertamina Patra Niaga en el medio de Taufik Kurniawan dijeron que el combustible terminal de Lomanis alentó el empoderamiento de la comunidad en la aldea de Karangtalun al desarrollar un banco de basura involucrado.

Según él, el programa se centra no solo en aumentar el valor de la económica económica económica, sino también en los cambios en el comportamiento de los ciudadanos hacia la gestión ambiental.

«El efecto es extraordinario en la comunidad. Donde estamos mirando, no es solo la cantidad de ingresos, sino que también cambia en el comportamiento. Si solía estar agotado por la celebración de residuos, sino la lucha por la limpieza porque hay un Cuan de desechos», dijo.

Dijo que desde 2022, Ptamina ha distribuido ayuda con el banco de basura en forma de escalas, carros, motocicletas de tres ruedas (TOSA) de transporte de residuos y la construcción de una instalación de banco de residuos con un valor total de RP50 millones a RP60 millones.

Sin embargo, dijo que el éxito de este programa aún requiere una participación activa de la comunidad.

«Esperamos que se puedan implementar algunos ingresos de los bancos de residuos para obtener instalaciones e instalaciones de forma independiente», dijo.

Invitó al gobierno local a desempeñar un papel activo, especialmente al determinar el precio básico del desperdicio para no depender de las fluctuaciones en los intermediarios.

Entonces, dijo, cuando el precio está por debajo del mercado, el gobierno puede intervenir comprando residuos de acuerdo con el precio fijo.

«Además de gestionar los desechos inorgánicos, este grupo también desarrolla productos reciclados como Portier a partir de mosaicos y manualidades de plástico. Estamos planeando promover estos productos en 2025», dijo.

Con respecto al aceite cocido utilizado por el banco de basura, dijo que estaba de acuerdo con la iniciativa de usar aceite de cocina usado (UCO) llevado a cabo por Pertamina para procesarse en un combustible de avión sostenible (SAF).

Desde 2024, dijo, la colección de ceremonias se ha iniciado en varios puntos de prueba en Semarang, incluso en la estación de tanque Akpol.

«Si la participación de la comunidad es buena, nos desarrollaremos en la ubicación de la RSE que se usa para clasificar los desechos desde el principio. El avión puede volar fuera de la sartén», dijo Taufik.