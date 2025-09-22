Kapolda recordó a Punkgli -Free Polantas para retener la confianza pública

Semarang (Antara) – Inspector General de la Policía Regional de Java Central Pol. Ribut Hari Wibowo enfatizó que toda la policía de tránsito (Polantas) en la provincia muestra un servicio transparente y gratuito (extorsión) para traer un sentido de justicia y confiar en la comunidad.

«La confianza pública es necesaria como el capital más importante para apoyar la implementación de tareas», dijo el Kapolda durante la conmemoración del Día del Tráfico de Bhayangkara en Semarang, el lunes.

Pidió a la policía de tránsito que mostrara un comportamiento humanista y que ofrezca servicios basados ​​en tecnología transparentes y libres de extorsión.

Los miembros de Polri, continuó, deben poder mantener la integridad y evitar el abuso de autoridad.

«Una violación menor puede dañar la confianza de la confianza», agregó.

Dijo que el tráfico es una estrella policial que se encuentra directamente con la comunidad.

Él cree que toda la policía de tránsito tiene una dedicación extraordinaria para preservar la mente institucional.

También enfatizó que la tarea de la policía de tránsito no era fácil.

«La policía de tráfico no solo organiza el tráfico, sino que también salva vidas capacitando al público para mantener la disciplina y la seguridad del tráfico», dijo.

Lea también: Uin Walisongo Semarang Student Champion «Healpic 2025»