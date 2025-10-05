Kalipepe -land que facilita a las MIPYMS para vender

Boyolali (Antara) – La existencia de atracciones culinarias y el turismo del complejo terrestre de Kalipepe en la aldea de Gagaksipat, el distrito de Ngemplak, la regencia de Boyolali, Java central facilita las empresas micro, pequeñas y medianas (MSMES) para vender.

El propietario de Kalipepe Land Puspo Wardoyo dio deliberadamente a los comerciantes de MIPYME el sábado para aumentar sus ingresos.

De hecho, también facilita a los visitantes que reciben mesas y sillas para agregar comodidad cuando desean probar diferentes tipos de culinarios en ese lugar.

El lugar en la frontera entre Boyolali, Solo y Karanganyar Regency también es fácilmente accesible desde diferentes regiones.

En el futuro, el Puspo, que también es el propietario del Wong Solo Group, hará un inquilino en un lugar estratégico para poder vender.

Participación para Puspo Wardoyo para empoderarse en el empoderamiento, junto con el concierto del festival individual en Kalpepe Land, que fue animado por varios músicos, uno de los cuales fue el NDX AKA Group Group

En ese momento había cientos de a

Dijo que la dedicación para facilitar las PYME no podría separarse de su deseo de aumentar el grado de MISMES para aumentar.

«Daré capacitación, entrenamiento para comerciantes pequeños y medianos para que sean mejores, más avanzados, para que la economía pueda aumentar», dijo.