Kali Pepe Land apoya a Srimpi Kinanthi Dance en el escenario internacional

Solo (ANTARA) – Kali Pepe Land apoya la danza Srimpi Kinanthi, una de las danzas emblemáticas del Palacio Hadiningrat Kasunanan de Surakarta, que está activa en el escenario internacional.

El presidente de la Institución del Consejo Tradicional del Palacio de Surakarta (LDA), Gusti Kanjeng Ratu (GKR), Koes Moertiyah Wandansari en Solo, Java Central, dijo el miércoles que el grupo iría a Japón para realizar la danza Srimpi Kinanthi, una de las danzas típicas de Surakarta Kasunanan.

Dijo que el empresario culinario Solo Puspo Wardoyo, quien también es propietario de Kali Pepe Land, hasta ahora siempre ha brindado el máximo apoyo a diversas actividades culturales organizadas por el Palacio de Surakarta.

Se sabe que el propietario de MakanKu apoya activamente la preservación de la cultura javanesa, incluidas varias ceremonias tradicionales anuales en el entorno del palacio.

En este sentido, GKR Koes Moertiyah Wandansari, popularmente llamado Gusti Mung, expresó su agradecimiento a las partes que han brindado apoyo al Palacio de Surakarta para preservar esta cultura.

«El señor Puspo Wardoyo y Kali Pepe Land a menudo han ayudado con las actividades tradicionales y culturales en el palacio, desde proporcionar comida y transporte hasta apoyo logístico para las principales ceremonias que celebramos casi todos los meses», dijo.

Mientras tanto, el grupo que lleva a cabo esta misión cultural partirá hacia Japón del 3 al 11 de noviembre de 2025 por invitación de la Universidad de Tokio. La universidad ha tenido una asociación cultural a largo plazo con el Palacio de Surakarta desde 1984. Durante esta visita, el grupo aparecerá en varias agendas de intercambio cultural y artístico en Japón.

«Esta es una invitación oficial de la Universidad de Tokio. Hemos estado trabajando con ellos desde 1984 y las relaciones culturales continúan hasta ahora. Este año presentaremos Srimpi Kinanthi y también bailaré solo», dijo.

Dijo que el baile duró 18 minutos. Según él, la Danza Srimpi Kinanthi es un nuevo trabajo en el que tanto la pieza como los movimientos se encadenan mediante compresión realizada durante 18 minutos.