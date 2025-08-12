Kajati Central Java: la protección de la oficina del fiscal público no es difícil para el acceso a la comunidad

SEMARANG (Antara) – Jefe del Fiscal Público Central (Kajati) Hendro Dewanto pidió a los servicios de la oficina del fiscal público que el público permaneciera fácilmente accesible, aunque el personal de TNI habría seguridad.

«Evite la impresión de oficiales de justicia para tener dificultades para obtener acceso y actitudes arrogantes que invitan a las polémicas a la comunidad», dijo Hendro el martes en Semarang.

Aconsejó a los jefes de la Oficina del Fiscal Público que diera prioridad a las actitudes y la ética centradas en un excelente servicio que sea humanista, responsable y profesional.

Según él, la seguridad realizada por el personal de TNI se considera estratégicamente estratégicamente estratégicamente la rápida dinámica de la aplicación de la ley.

Explicó las amenazas, perturbaciones, obstáculos y desafíos de las partes involucradas.

Jefe del Fiscal Público Central de Java Hendro Dewanto (Antara/IC Senjaya)

«Incluyendo el potencial de esfuerzos para obstaculizar o frustrar e influir en el proceso legal que maneja la oficina del fiscal», dijo.

Es por eso que fue más allá, es necesario tomar medidas preventivas cuidadosas y receptivas de acuerdo con las disposiciones legales.

Anteriormente, el personal de Kodam IV/ Diponegoro preparado que se asignaría para llevar a cabo asistencia de seguridad en varios fiscales en varias regiones del centro de Java y Diy.

Pangdam IV/ Diponegoro Maj. Gene. Achiruddin dijo que esta era una implementación concreta del seguimiento de la participación de la unidad Kodam en la ayuda

Explicó que las necesidades del personal y sus equipos se basaban en las necesidades y la dinámica de cada región.

