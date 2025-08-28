Kajati Central Java: El acuerdo de fiscalía se puede optimizar para restaurar las pérdidas del estado

SEMARANG (Antara) – Jefe del Fiscal Público Central (Kajati) Hendro Dewanto del Fiscal Público dijo que las reglas del acuerdo de fiscalía incluidas en el Código de Procedimiento Penal Proyecto de optimización de la restauración de pérdidas financieras del estado permiten empresas involucradas.

«El acuerdo de fiscalía será un instrumento fuerte. Dar estímulos de la compañía para revelar voluntariamente y devolver los activos que se obtuvieron de manera no autorizada», dijo Hendro el jueves como un importante seminario de oradores para conmemorar el 80 cumpleaños del Fiscal General Indonesio en Semarang en Semarang.

Según él, los agentes de la ley están atrapados en un dilema clásico sobre castigar o reparar las pérdidas estatales con un enfoque convencional que depende del proceso empresarial, pero la recuperación de las pérdidas del estado no es óptima.

Explicó que las compañías involucradas en las prácticas de corrupción pueden someterse conectando para restaurar las pérdidas del estado, en lugar de tomar un poder judicial largo y costoso, pero condujeron a una baja pérdida.

El mecanismo de la fiscalía de la fiscalía, dijo, no solo castigó a los perpetradores, sino que también cumplió la recuperación de las pérdidas financieras del estado.

«Más tarde no solo se centrará en quién hace qué, sino más bien en dónde está el dinero y cómo recuperarse», dijo

Dijo que el acuerdo de fiscalía no tenía como objetivo mimar a los perpetradores del delito, sino para optimizar el interés público.

«El estado recibió una compensación completa, las empresas tuvieron la oportunidad de mejorarse, la comunidad estaba garantizada de que no se repitieron prácticas similares», dijo.

Hendro dijo que hubo una crítica a la aplicación del acuerdo de fiscalía que daba la impresión de justicia, podría comprarse o el castigo no valía el comité penal competente.

Debido al diseño correcto y la supervisión estricta, continuó, el acuerdo de enjuiciamiento puede aumentar la efectividad de la aplicación de la ley.