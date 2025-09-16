Kai va al campus de Sambangi UNS

Solo (Antara) – Kai va al campus visitó el campus de Surakarta de Sebelas Maret (UNS) en Solo, Central Java, martes.

El EVP de Marketing y Venta de Transporte de Pasajeros de PT Kai Krisna Arianto dijo que el programa se llevaba a cabo de manera rutinaria cada año.

«El primer año pasado lo mantuvimos en el campus de la Universidad de Indonesia (UI), este año en UNS y en el futuro después de otras universidades», dijo.

Espera que Kai pueda acercarse a los estudiantes y académicos a través del programa.

«Necesitamos aportes de innovaciones que le daremos a nuestros clientes. Centrarse en todos nuestros estudiantes, potenciales líderes nacionales», dijo.

Dijo que en comparación con la implementación del primer año, hubo algo más en la implementación del segundo año este año, a saber, este año se celebró el Kai Innovation Challenge.

«De aquellos que registraron a 653 registrantes, ambos equipos e individuos, tomamos cinco finalistas, uno de los cuales fue de UNS. Este es nuestro esfuerzo para capturar aportes o innovaciones de estudiantes cuyas ideas aún están frescas», dijo.

Mientras tanto, el Director de Desarrollo de Negocios y Negocios de PT Kai Rafli Yandra dijo que Kai está comprometido a agregar instalaciones de servicio para la comunidad en el futuro.

«Una de ellas es que trataremos de trabajar con el gobierno agregando rutas turísticas. Ahora solo hemos llegado a Banyuwangi, recientemente hemos conocido al DPR y DPRD, esperamos poder servir todas las rutas en Indonesia», dijo.

Canciller Adjunto de Asuntos Estudiantiles y ex alumnos de UB Prof. DR. Ir Dody Ariawan dijo que más de 1500 estudiantes participaron en esta actividad.

«Esto prueba el gran entusiasmo de la generación más joven. Estamos comprometidos a preparar a los estudiantes que son alfabetizados tecnológicos y alentar a los estudiantes a practicar habilidades blandas», dijo.

Espera que esta actividad pueda aumentar el conocimiento de los estudiantes para comprender mejor PT Kai (Persero).