Kai Purwokerto fortalece el riel con Cerucuk Bersun frente a la temporada de lluvias

Purwokerto, Java central (Antara) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Operaciones 5 El área de Purwokerto aumenta la preparación para enfrentar la temporada de lluvias instalando el excedente para fortalecer la estabilidad de las líneas ferroviarias y evitar los viajes ferroviarios.

Gerente de Relaciones Públicas de PT Kai Daop 5 Purwokerto Krisbiyantoro en Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java dijo el jueves que Cerucuk bromeó fue una combinación de dos métodos para fortalecer la línea ferroviaria.

En este caso, dijo, Cerucuk es un hierro que está conectado al lado derecho e izquierdo del camino y sirve para aumentar la fuerza de unión inferior y evitar los cambios.

Mientras tanto, Bervul, continuó, es un alambre tejido lleno de piedras de río que actúan como paredes de contención para reducir la erosión y la presión del agua.

«Con la instalación del oso Cerucuk, la estabilidad del cuerpo del riel será más fuerte para que sea seguro a pesar de las fuertes lluvias.

Dijo que la instalación del excedente se llevó a cabo en 23 puntos propensos a desastres a lo largo del ferrocarril de la región de Kai Purwokerto, entre otros en la calle Gandrungumangun Kawungants (2 puntos), Kawunganten-Jeruklegi (5 puntos Libengs) Mluwung-Cipari (1 punto) y Cigari-Sidarja (2 puntos).

Además, la instalación también se lleva a cabo U-Ded (El canal de agua «U» de concreto prefabricado utilizado para sistemas de drenaje y riego) y optimización del sistema de drenaje para facilitar el flujo de agua de lluvia para no estancarse alrededor de los rieles, lo que puede minimizar el riesgo de inundaciones.

«Como un paso en una anticipación adicional, Kai Purwokerto PPJ (Oficial de Path Exploderende) advirtió a los oficiales de Extra y Dapsus (área de monitoreo especial) en el área de la operación», dijo.

Dijo que varias ubicaciones desastrosas en el área de Kai Purwokerto, incluyendo KM 299 +8/0 Pupuk-Linggapura, KM 317 +5/7 Banjar-Langen (Potencial Landschuives), Bridge 1469 en KM 335 +3/4 entre Mluwung-Cipari y Bridge 1529 KM 375 Kawungans-Jeruke-Jeruke-Jeruke-Jeruke-Jeruke-Jerukerukegui.

Mientras tanto, para acelerar el manejo en el caso de una interrupción, dijo, Kai Purwokerto también colocó herramientas materiales para el espera (Amus) en cinco estaciones grandes, a saber, Pupuk, Purwokerto, Sidarja, Kroya y Kutoarjo.

«Continuamos revisando la condición de la ruta intensamente y estamos comprometidos a mantener la seguridad del viaje del tren, para que las personas aún se sientan cómodas al usar los servicios Kai», dijo Krisbiyantoro.

Leer también: Kai Purwokerto revisa los trastornos ferroviarios durante la temporada de lluvias