Kai Purwokerto continuó tocando la canción «En el borde del río Serayu» en la estación

PURWOKERTO (Antara) – PT Kereta Api Indonesia (PERSO) Región de operaciones (DAOP) 5 Purwokerto continúa tocando la canción «en el borde del río Serayu» en varias estaciones de tren, aunque otro DAOP ha detenido la visualización de ciertas canciones como una forma de cumplimiento con la ley, especialmente las reglas reales.

«The song ‘On the Edge of the Serayu River’ by the late councils r Soetedja Poerwodibroto, we are still playing when the arrival and departure of the train at a number of stations in a number of stations was because there was no ban on a party,» said Public Relations manager of PT Kai Daop, Banyantoro, Banyantoro, Banyantoro, Krisbiyantoro, Banyantoro, Krisbiyantoro, Krisbiyantoro, Krisbiyantoro Domingo.

Incluso mucho antes de que se discutieran las reglas de regalías a gran escala, dijo, Kai Purwokerto había visitado la casa del difunto Raden Raden R Soetedja Poerwodibroto para discutir el problema de mostrar la canción «al borde del río Serayu».

Según él, a la familia del difunto Soetedja no le importó y no solicitó la exhibición de la canción «A orillas del río Serayu» durante la llegada y la partida del tren en la estación de Purwokerto, Kutoarjo, Kroya, Bumiayu, Slawi, Sidareja, Cilacap, Maos y diferentes estaciones.

«La familia está realmente orgullosa porque la canción ‘en el borde del río Serayu’ se tocó en las estaciones de Daop 5, y a muchas personas les gusta escuchar la canción», dijo.

De la reunión, su partido recibió información de que el musgo Banyumas Keroncong en realidad produjo muchas obras, pero otras fiestas usaron algunas de ellas porque los Songscript a menudo fueron reunidos por el difunto Soetedja en el pedicab en el que viajó.

Aunque no había esperado nada de la exhibición de la canción, dijo que Kai Purwokerto continuó ofreciendo el mejor servicio para la familia del difunto Soetedja mientras viajaba en tren.

«Si hay partes que se oponen a la visualización del número y piden ser detenidos, estamos listos para detenerse. Pero hasta ahora no hay problema», dijo Krisbiyantoro.

En las noticias, PT Kai (Persero) detuvo la proyección de la canción «Par de Mata Bola» en la estación de Yogyakarta y la estación de Lempuyangan y la canción «Bengawan Solo» en la estación de Balapan en solitario que ingresó al área de Yogeakarta Pt Kai Daop 6.

El vicepresidente de relaciones públicas de Pt Kai (Persero) de Anne Purba en Yakarta, el miércoles (9/17), dijo que Kai tuvo que cumplir con la legislación aplicable, de modo que los pasos para mostrar el número «emparejan Bola Mata» y «Bengawan Solo» para detener la administración y las obligaciones reales.

