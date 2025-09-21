Kai presenta el transporte ferroviario a través de Skybridge Run

Purwokerto (Antara) – PT Kereta API Indonesia (Persero) Operaciones 5 Purwokerto Introducción y trajo el transporte ferroviario al público a través del evento Skybridge Run 2025.

«Esta actividad es parte del 80 aniversario del tren con el tema ‘más y más porción’ que es el pico que cae el 28 de septiembre de 2025», dijo el subdirector de Pt Kai Daop 5 Purwokerto Bernike Christiawan en el comienzo/Finis Skybridge Run 2025, Torre Purwokerto, Torre Banyumas.

Además, dijo, Skybridge Run 2025 fue una actividad continua del evento Fun Run que se celebró con éxito en 2024.

Según él, el número de participantes de Skybridge Run 2025 alcanzó los 3.300 participantes o aumentó considerablemente del evento Fun Run 2024 a la que asistieron alrededor de 2,000 participantes.

«Los participantes se dividen en dos categorías, a saber, 2.200 personas para la categoría 5K (5 kilómetros) y 1.100 personas para la categoría de 10k. Los participantes no solo provienen de Purwokerto y áreas circundantes, también provienen de diferentes regiones como Lampung, Palembang y Bekasi», dijo.

También dijo que la actividad también demostró que Kai continuó innovando en servir a la comunidad.

Es por eso que espera que el evento no solo esté más cerca de Kai con la comunidad, sino también la forma de dedicación de Kai para alimentar a la comunidad de una manera sostenible.

«También introduzca y traiga el transporte del ferrocarril a la comunidad, para que la comunidad pueda estar más cerca de Kai, y la comunidad puede disfrutar del entretenimiento que presentamos (en esta actividad)», dijo.

En relación con esto, dijo que la ruta a pie en el evento Skybridge Run 2025 fue diseñada específicamente para pasar por las calles principales de la ciudad de Purwokerto y al mismo tiempo presentar la oficina PT Kai Daop 5 Purwokerto en Jalan Jenderal Sudirman.

«A medida que Fun Run 2024, la ruta Purwokerto Station pasa», dijo Bernike.

