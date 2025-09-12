Kai ofrece 5 Griya Karya en Daop Semarang para proteger el estado de la tripulación

SEMARANG (Antara) – PT Kai ofrece cinco Griya Kriya en varias estaciones repartidas en el área de operaciones 4 Semarang, Java Central, como un intento de garantizar que el estado de los equipos ferroviarios, siempre sea primo durante el servicio.

«Ya en la estación Semarang Tawang, Semarang Poncol, Tegal y Cepu», dijo el viernes el gerente de relaciones públicas de PT Kai Daop 4 Semarang Franoto Wibowo en Semarang.

Según él, PT Kai se esfuerza por mantener la seguridad y la comodidad del viaje asegurando que la condición del equipo del tren siempre esté en las mejores condiciones.

Griya Karya, continuó, es un lugar de descanso representativo para el equipo ferroviario.

«Detrás de cada viaje de tren seguro y suave hay un papel de usted, especialmente salado, que siempre debe ser un error», dijo.

Explicó que Griya Karya funciona como un «hotel» específicamente para conductores, conductores, pulseras y técnicos ferroviarios.

Dijo que la instalación pudo albergar a muchos equipos de trenes que necesitaban paz entre sus tareas.

Dio un ejemplo de Griya Kriya en la estación Semarang Tawang, que pudo albergar un máximo de 100 equipos de trenes que van desde conductores, conductores, WRISTUSKA y técnicos de tren.

«Esto muestra que la disponibilidad de instalaciones de descanso decentes y representativas es importante para apoyar la carrera sin problemas del viaje del tren», agregó.

Hasta ahora continuó, 19 Griya Karya fue construido en varias regiones de Indonesia.

Leer también: Kai Purwokerto refuerza el riel con Cerucuk Bersapat frente a la temporada de lluvias