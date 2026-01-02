KAI Daop 5 Purwokerto atendió a 255.509 pasajeros durante Navidad

Purwokerto (ANTARA) – Área de operación 5 de PT Kereta Api Indonesia (Persero) Purwokerto atendió a 255.509 pasajeros desde el primer día hasta el día 15 del período de transporte de Navidad y Año Nuevo (Nataru) o el período del 18 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026.

El gerente de relaciones públicas de PT KAI (Persero) Daop 5 Purwokerto M. As’ad Habibuddin en Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central, dijo el viernes que este número es la acumulación de pasajeros que suben y bajan en todas las estaciones de KAI Purwokerto y aún aumentará porque el período de transporte de Nataru dura hasta el 4 de enero de 2026.

«El gran número de pasajeros demuestra la confianza del público en los trenes como medio de transporte seguro, cómodo y fiable durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo», afirmó.

Dijo que durante el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, la estación Purwokerto registró acumulativamente el mayor volumen de pasajeros en el área de KAI Purwokerto.

En este caso, dijo, la estación Purwokerto atendió a 200.740 pasajeros, de los cuales 99.115 pasajeros partieron y 101.625 pasajeros llegaron.

Según él, el mayor movimiento de pasajeros en la estación Purwokerto se produjo el jueves (1/1) o primer día de 2026, ya que se registraron 13.414 pasajeros, con datos de 6.403 pasajeros de salida y 7.011 pasajeros de llegada.

«Algunas de las estaciones de destino favoritas de los pasajeros hacia y desde el área de Daop 5 Purwokerto son Pasarsenen, Yogyakarta, Gambir, Kiaracondong y Bekasi», dijo.

Aunque el período pico de las vacaciones de Nataru terminó, dijo que la disponibilidad de boletos de tren aún era suficiente ya que hasta el viernes (1/2), todavía estaban disponibles 4.747 boletos de salida desde el área de KAI Purwokerto para el período de salida del 2 al 4 de enero de 2026.

En un esfuerzo por mantener un servicio fluido durante el resto de la temporada navideña, KAI Purwokerto continúa alertando a todos los funcionarios de operaciones y servicios, fortaleciendo la seguridad y garantizando que las instalaciones e infraestructura estén en condiciones confiables.

«Estamos comprometidos a seguir mejorando la calidad del servicio para que los viajes en tren sigan siendo seguros, cómodos y memorables, especialmente en momentos importantes como las vacaciones de Navidad y Año Nuevo», dijo As’ad.

