KAI Commuter invita a personas con discapacidad a hacer ejercicio juntos y vivir una vida más saludable

Solo (ANTARA) – KAI Commuter invita a las personas con discapacidades en Solo y sus alrededores a moverse juntas para lograr una vida más saludable a través de Solo Inclusive Fun Run 2025 Running Together Moving Equally en el jardín de la oficina de KAI Commuter Area VI Yogyakarta en Solo, Java Central, el domingo.

Esta actividad se realizó para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada año el 3 de diciembre. En sus actividades, KAI Commuter colabora con el Comité Regional para Discapacitados (KDD) de la ciudad de Surakarta.

En esta ocasión, Leza Arlan, Gerente de Relaciones Públicas de KAI Commuter, dijo que esta actividad se inició como una actividad deportiva masiva verdaderamente inclusiva.

“Permitir la participación activa de todos los elementos de la sociedad, incluidas todas las personas con discapacidad sin excepción”, dijo Leza.

Dijo que actualmente todas las estaciones están equipadas con servicios para discapacitados que tienen como objetivo facilitar a los usuarios con necesidades especiales viajar en el transporte público, especialmente en la Línea de Cercanías. Además, también hay tarjetas de discapacidad disponibles en las estaciones de Yogyakarta, Klaten y Solo Balapan registrándose primero.

Según los datos recopilados de enero a noviembre de 2025, el número de usuarios de líneas de cercanías en el área de Solo fue de 2.272.790 personas que subieron y bajaron en las estaciones Purwosari, Solo Balapan y Solo Jebres, incluidos los usuarios con discapacidad.

“Todos nuestros funcionarios en la estación estarán listos para atender a los usuarios con discapacidad ya que nuestra función es atender a todos los usuarios sin excepción”, dijo Leza al margen de la actividad.

Esta divertida actividad colaborativa tiene el tema Aceleración de la inclusión: moverse con KAI Commuter, tomando una ruta por Jalan Slamet Riyadi con salida y llegada en el patio de la oficina de KAI Commuter Area VI en Surakarta. Con el lema Running Together, Moving Equally, KAI Commuter quiere promover un estilo de vida saludable y aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la accesibilidad y la igualdad en los espacios públicos.

KAI Commuter se compromete a seguir mejorando los servicios en todos los frentes, incluido el de los usuarios con discapacidad.

«Este evento es una forma de nuestro apoyo a KAI Commuter como proveedor de servicios de transporte de trenes eléctricos apto para personas con discapacidad en la región de Surakarta», dijo.

Por su parte, esta divertida carrera de carrera recorre una distancia de 600 metros con un recorrido accesible para participantes con discapacidad. En este evento participaron un total de aproximadamente 200 personas, entre amigos con discapacidad, compañeros con discapacidad, cuidadores, millennials, funcionarios de KAI Commuter, personas influyentes, el Comité Regional de Discapacidad de Surakarta y el gobierno, así como agencias locales.

El gerente de área de la Región VI de Yogyakarta, Adli Hakim Nasution, dijo que esta actividad fue un inicio de KDD en el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en colaboración con KAI Commuter Región VI de Yogyakarta.

«Un total de 150 personas con discapacidad participaron en esta actividad, procedentes de diferentes comunidades, agencias y público en general», dijo Adli.

Sri Sudarti, como presidente de KDD, dijo que esta actividad fue la primera realizada para personas con discapacidad.

«Estamos muy contentos de asociarnos con KAI Commuter», dijo.

Este evento fue inaugurado directamente por la teniente de alcalde de Surakarta, Astrid Widayani. En su intervención, dijo que esta asociación continuará defendiendo la inclusión en esta ciudad para hacerla amigable con los discapacitados. En esta actividad, el alcalde también entregó una tarjeta de discapacidad a uno de los participantes y continuó con la bandera de inclusión de la carrera como marcador del inicio de la carrera.