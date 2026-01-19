KAI Bandung canceló tres viajes en tren incluso cuando la ruta Pantura comenzó a recuperarse

Bandung (ANTARA) – PT KAI Regional Operations (Daop) 2 Bandung confirmó que todavía está cancelando tres trenes de larga distancia este lunes, a pesar de que las líneas ferroviarias en las áreas Daop 1 Yakarta y Daop 4 Semarang, que anteriormente estaban completamente paralizadas debido a las inundaciones, ahora son transitables.

Kuswardojo, gerente de relaciones públicas de KAI Daop 2 Bandung en Bandung, Java Occidental, explicó el lunes que la decisión de cancelar no se tomó porque la ruta aún no estaba lista, sino como resultado de los esfuerzos para normalizar las operaciones y reorganizar la serie de trenes (material rodante) que quedaron atrapados en varios lugares debido a interrupciones naturales.

Kuswardojo explicó que la restauración de las operaciones del tren no se puede llevar a cabo inmediatamente una vez que el agua retroceda porque la posición de la serie de trenes debe regresar a la estación de salida original en fases.

«Aunque las condiciones de las vías en el área afectada se han recuperado gradualmente, KAI Daop 2 Bandung continúa normalizando las operaciones y organizando las series de trenes en fases. Esta medida se está tomando para garantizar que la seguridad en los viajes, la confiabilidad operativa y el servicio a los clientes se mantengan bien», dijo Kuswardojo.

Los tres trenes cuyas salidas desde Daop 2 Bandung tuvieron que cancelarse hoy incluyen rutas populares a Yakarta y Semarang, a saber:

KA (137) Parahyangan conecta Bandung-Gambir, salida programada a las 13:05 WIB.

KA (129) Papandayan, conexión Garut-Gambir (sale de la estación Garut a las 12.40 WIB, sale de la estación de Bandung a las 14.54 WIB).

KA (173–172) Ciremai, Bandung-Cikampek-Semarang Tawang, horario de salida a las 4:55 p.m. WIB.

Kuswardojo destacó que este ajuste es absolutamente necesario para que el itinerario pueda volver a estabilizarse en los próximos días sin interrumpir la disponibilidad de la red.

