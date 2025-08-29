Kadin Surakarta está listo para participar en el fortalecimiento de la aglomeración en Java Central

Solo (Antara) – Kadin Surakarta está listo para participar en el programa de fuerza del área de aglomeración en varias regiones en Java Central.

«Cambiaremos a Pantura Raya y varias otras áreas de aglomeración», dijo el presidente de Surakarta Kadin y presidente del Comité Solo Raya, el ferry de venta de Ferry Indrianto en el evento Tasyakuran en Solo, Java Central, el jueves por la noche.

Dijo hasta ahora que el Gobierno Provincial Central de Java también había declarado su compromiso de implementar el programa Solo Raya Raya Great Sale (SGS) en otras áreas de aglomeración en Java Central.

«El crecimiento económico que estamos haciendo en el futuro solo se puede lograr a través de un avance, a saber, la aglomeración. La integración de la infraestructura es imposible de tener éxito sin apoyo y aglomeración», dijo.

Mientras tanto, el alcalde de Surakarta, Respati Ardi, invitó a los actores comerciales a explorar el potencial en Solo y los distritos circundantes en el imperio del área industrial Solo Raya en el futuro.

Dijo que Respati se aseguró de que las opciones de inversión en Java central fueran muy potenciales. Es por eso que solo y la regencia circundante pueden maximizar el potencial que solo posee las ciudades/distritos en Solo Raya.

«El gobierno local es lo más creativo posible para abrir oportunidades de cooperación con el sector privado. Es por eso que abrimos tantas oportunidades siempre que el objetivo sea positivo y tenga un buen impacto en la comunidad», dijo.

Incluyendo la coordinación entre los gobiernos de regencia/ciudad en Solo Raya, según él, un paso positivo es maximizar las opciones de inversión en el área de Solo Raya.