Kades Cendono, presunta corrupción preservada de fondos de la aldea en Kudus

KUDUS (Antara) – La Policía de Kudus Resort, Central Java, apuntó al jefe de la aldea de Cendono, distrito de Dawe, con las iniciales UM (57) como sospechoso en el presunto caso de corrupción de los ingresos de la aldea y el vasto presupuesto (APBDES) del año presupuestario 2022 y 2023.

«Presentamos con éxito este caso después de realizar una serie de investigaciones e inspecciones. Según una auditoría del representante de BPKP de la provincia de Java Central, se reveló que las pérdidas del estado alcanzaron el miércoles el jefe de policía de Kudus en Kudus Heru Dwi Purnomo.

Reveló que la desviación presupuestaria incluía tres sectores, a saber, el campo de la implementación del desarrollo de la aldea, el campo de empoderamiento, así como la gestión del dinero de la subasta de alquiler de tesorería de la aldea.

El acusado se determinó después de que el investigador encontró evidencia suficiente, a saber, el 21 de agosto de 2025. El sospechoso con las iniciales UM fue acusado sobre la base del párrafo del Artículo 2 (1), Artículo 3 o Artículo 8 Jo Jo Artículo 18 de la Ley 31/1999 con respecto al exterminio de la corrupción, según se modifica.

«Los fondos de la aldea están destinados al desarrollo de la comunidad y al bien.

Agregó que la policía no es solo ofrecer un efecto aterrador, sino también como un aprendizaje conjunto, de modo que la gestión de finanzas de la aldea se lleva a cabo transparente y responsable.

«Instamos a todos los funcionarios de la aldea en la regencia de Kudus a administrar el presupuesto de acuerdo con las regulaciones aplicables. De esta manera, la administración de la aldea puede realizarse de manera perfecta y responsable», dijo.

El investigador de investigación penal de la policía de Kudus está completando el archivo y luego se transfiere al fiscal. El proceso legal contra UM, que sirvió como jefe de la aldea del período 2021-2025, continuará funcionando de acuerdo con las regulaciones aplicables.