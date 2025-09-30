Juicio de muerte de China para el ex ministro de agricultura debido a la corrupción

BEIJING (Antara) -El ex ministro de agricultura y asuntos rurales chinos Tang Renjian fue sentenciado a muerte en un período de prueba de dos años por recibir sobornos por valor de 268 millones de yuanes (alrededor de Rp627 mil millones) entre 2007-2024 al tomar varias posiciones.

El castigo fue pronunciado el domingo (28/9) por el Tribunal Medio de Changchun, la provincia de Jilin, dijo el informe de los medios del gobierno chino.

En China, la pena de muerte con libertad condicional generalmente se cambia a cadena perpetua si la persona condenada no hace una nueva violación durante el período de prueba. El castigo se puede implementar sobre la base del buen comportamiento.

El tribunal también ha retirado los derechos políticos de la vida, confiscó todos sus activos y los resultados de los actos penales e intereses relacionados con la entrega del estado del estado.

«La acción de tomar el soborno probado en una gran cantidad de soborno que daña los intereses del estado y el pueblo. Según la ley, la ley debe ser sentenciada a muerte», dijo la decisión del tribunal.

El tribunal dijo que Tang utilizó una serie de funciones entre 2007-2024, incluido el subdirector de la Oficina de Asuntos Financieros, Gobernador de Gansu, al Ministro de Agricultura y el campo, para ayudar a las personas e instituciones en negocios, proyectos y ajuste de funciones.