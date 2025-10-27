Juez condena a cinco estudiantes acusados ​​de disturbios en el Día del Trabajo

Semarang (ANTARA) – Cinco estudiantes acusados ​​de disturbios durante una manifestación del Día del Trabajo en la ciudad de Semarang, Java Central, el 1 de mayo de 2025, fueron sentenciados a 2 meses y 16 días de prisión.

La sentencia dictada por el juez principal Rudy Ruswoyo el lunes durante un juicio en el Tribunal Estatal de Semarang fue más leve que la exigencia del fiscal de tres meses de prisión.

Se ha demostrado que los cinco estudiantes, a saber, Kemal Maulana, Muhammad Akmal Sajid, Afta Dhiaulhaq Alfahis, Afrizal Nur Hysam y Mohammad Jovan, violaron el artículo 216 del Código Penal, párrafo 1, relativo a la desobediencia a las órdenes de los agentes.

Se cree que los acusados ​​ignoraron las advertencias de la policía de no participar en la anarquía durante la manifestación del Día del Trabajo frente a la oficina del gobernador de Java Central.

«Imponer una decisión igual a la duración del período de detención. Ordenar que los acusados ​​sean liberados inmediatamente de la detención de la ciudad», dijo.

En sus deliberaciones, el juez dictaminó que las acciones de los sospechosos perturbaron a la comunidad. Aparte de eso, los acusados ​​todavía tienen la responsabilidad de completar su educación en la universidad.

Sobre esta decisión, los cuatro acusados ​​continuaron expresando sus opiniones, mientras que el acusado Mohammad Jovan afirmó inmediatamente que la aceptaba.