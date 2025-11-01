JUDICA GREAT, cultiva 7 hábitos de los grandes niños a través de revistas digitales

Kendal (ANTARA) – En SDN 3 Cening Singorojo, las actividades de desarrollo del carácter son el eje principal de la vida escolar. Todos los días, se invita a los niños a practicar cómo convertirse en personas disciplinadas, saludables, fieles e independientes a través de actividades cocurriculares temáticas de los 7 hábitos de los grandes niños indonesios.

Este programa es parte de la implementación del Currículo Independiente, el cual enfatiza en fortalecer el perfil estudiantil de Pancasila a través de una aclimatación continua, tanto en la escuela como en el hogar.

Al inicio de la implementación, las actividades de familiarización fueron bien en la escuela. Programas como SELITER (Martes de Alfabetización) y RASUPE (Miércoles de Cartas Cortas) son temas regulares de la agenda que los estudiantes disfrutan.

Sin embargo, surgen problemas cuando el hábito debe continuarse en casa. Para superarlo, el profesor elabora un diario de adaptación, que se completa junto con los padres. A través de este diario, los padres pueden monitorear y guiar a sus hijos todos los días en la implementación de buenos hábitos.

En la práctica, el uso de revistas en forma de libro tropieza con varios obstáculos. Las hojas de papel se dañan, desgastan o incluso se pierden fácilmente. Algunos estudiantes se olvidan de llevarlos de regreso a la escuela, lo que dificulta que los maestros supervisen el desarrollo del carácter en su conjunto. Si la habituación no es sostenible, el entusiasmo del niño también disminuye lentamente.

Esta situación promueve ideas para la innovación. Inspirándose en las actividades de Lesson Study Numeration Fasda Change (Fasper) de la Fundación Tanoto, que enfatizan la importancia de la colaboración y las comunidades de aprendizaje, los maestros de SDN 3 Cening han colaborado con la Comunidad GURU SIMPEL (Profesores Singorojo calificados en el aprendizaje) para crear una nueva solución, a saber, JUDIKA HEBAT, una abreviatura de Digital Journal of 7 Habits of Great Indonesian Children.

Esta aplicación ha sido desarrollada utilizando una plataforma digital accesible, como Canva, para que profesores, alumnos y padres puedan participar cómodamente. Todas las actividades personalizadas quedan grabadas digitalmente a través de JUDIKA HEBAT y se pueden seguir en tiempo real.

Cada niño tiene un diario con siete buenos hábitos a seguir cada día, como orar, leer, hacer ejercicio, comer sano y dormir con regularidad.

Los cambios que tuvieron lugar fueron muy pronunciados. Los niños se vuelven más consistentes en la realización de buenos hábitos, no por obligación, sino por conciencia. Los padres los guían con entusiasmo y es más fácil para los profesores monitorear el progreso de cada estudiante sin preocuparse por perder datos.

“Completar el diario se ha vuelto divertido”, dijo Alya, una estudiante de tercer grado. “Ahora tengo más entusiasmo por orar y leer libros cada día”, añadió Bima, de cuarto grado.

Citra, una estudiante de segundo grado, incluso se sintió orgullosa cuando fue reconocida por practicar buenos hábitos constantemente.

El director de SDN 3 Cening, Farid Umar, S.Pd, ve esta innovación como un paso adelante en la caracterización de los niños. Según él, el seguimiento de los 7 hábitos con JUDIKA HEBAT se vuelve más eficaz, eficiente y tiene un impacto directo en el comportamiento de los estudiantes.

El apoyo también provino del presidente de la comunidad de docentes de SIMPEL, Dewi Nur Laksmi Astutiningtyas, S.Pd., M.Pd., quien calificó este tipo de colaboración como prueba de que los docentes de las regiones son capaces de producir innovaciones relevantes y sostenibles.

Ahora continúa el desarrollo de JUDICA HEBAT. El próximo plan es agregar funciones interactivas e integrarlas con los boletines de calificaciones escolares para que el seguimiento del carácter se convierta en una parte integral del proceso de aprendizaje. También se organizará formación adicional para profesores y padres para garantizar un uso óptimo de la aplicación.

Una valiosa lección surgió de una escuela primaria en Singorojo, Kendal, de que la innovación en educación no tiene que comenzar con tecnología avanzada, sino con la preocupación por los procesos y la sostenibilidad de los valores.

JUDIKA HEBAT no es sólo una aplicación, sino un puente que fortalece las relaciones entre profesores, padres y niños para cultivar un carácter superior para la futura generación de Indonesia.

*Profesor SDN 3 Cening Singorojo Kendal