JPN Kejati regula la solución de las polémicas de las subestaciones a través del tribunal

JEPARA (Antara) -El Fiscal Público (JPN) del Alto Servicio de Fiscalía Pública de Midden-Java (Kejati) recomienda a los residentes que resuelvan la polémica con respecto a la construcción de la estación principal de PLN (GI) en la aldea de Ngulpandean, Distrito Nalumsari, RegentsChap Jeparara.

«Este paso es importante para que haya certeza legal con respecto a la construcción de la estación principal de PLN, que es un Proyecto Estratégico Nacional (PSN)», dijo el lunes JPN Kejati Jateng Ayu durante una audiencia en la sala de reuniones de Sosrokartono, la Secretaría Regional de Jepara.

A la audiencia asistieron el Servicio de Fiscalía Público para la Administración Civil y Estatal de Midden-Java (Asdatun), Kajari Jpara Ra Dhini Ardhany, Jpara Regent Witiarso Utomo, Upp JBT 4 PT PLN (Persero), Representantes de la aldea de Ngulpande.

Ayu explicó que la construcción de la estación principal PLN Nggulpandean se incluyó en la categoría PSN, que debería recibir apoyo de todas las partes. Sin embargo, si todavía hay residentes que se oponen al proceso de socialización o los aspectos legales del desarrollo, la solución debe hacerse a través de un mecanismo judicial.

«Si es así, conducirá a un debate entre los entrenadores, no se resolverá. Si los residentes consideran el proceso de socialización como productos legales inválidos, como los certificados de tierra de BPN, Jepara, lógicamente, también se pueden cobrar civilmente. Tome la manera legal más tarde», dijo.

AYU agregó que el Panel de Jueces decidirá a través de los canales legales si las objeciones de los residentes pueden ser otorgadas o rechazadas para no causar una polémica a largo plazo en la sociedad.

Mientras tanto, algunos habitantes de la aldea de Ngulpandean han rechazado la construcción de la estación principal de PLN. Acusaron el proceso de socialización de no ser transparente por PLN e involucrar solo a personas involucradas. Además, los residentes también cuestionan el uso de la tierra de la aldea para el proyecto a través de un mecanismo de laca de ruido.

Durante la audiencia, los representantes de los residentes, Teguh y Siswanto, el documento de invitación de socialización mostró que, según ellos, no era sincrónico entre la fecha y el momento de la implementación.

«La invitación a la socialización fue confusa. Aparte de eso, solo los propietarios fueron invitados, mientras que otros residentes cuyas casas estaban cerca de la ubicación del proyecto no estaban incluidas. Pero extrañamente había un residente llamado Sulistiono que no era propietario de un suelo y que realmente invitó», dijo.

En este foro, PLN y JPN mostraron documentos de socialización que se habían llevado a cabo en enero de 2017, agosto de 2018 y noviembre de 2020. Estos documentos mostraron que el sulistio aparentemente se había registrado como propietario de la tierra afectada antes de que se llevara a cabo el proceso de tranquilización de la aldea. Pero ahora se ha unido a un grupo de residentes que rechazan el proyecto de subestación.

La audiencia fue dinámica, pero no se completó porque varios residentes que finalmente se negaron terminaron la sala de reuniones (WO).

Mientras tanto, JBT Kusumaning Ayu, gerente de tierra y activos de PLN UIP, explicó que no todos los residentes fueron invitados a la socialización porque siguieron las disposiciones de la Ley número 2 de 2012 sobre la adquisición de tierras para el desarrollo en interés público.

«Aquellos que fueron invitados a la socialización eran solo personas que tienen tierras que habían sido golpeadas por el desarrollo. También tenemos listas de documentación y asistencia como prueba de la implementación de la socialización», dijo.

