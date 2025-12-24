Jokowi indulta a varios sospechosos en el supuesto caso de difamación

Solo (ANTARA) – El séptimo presidente Joko Widodo (Jokowi) admitió que perdonaría a algunos sospechosos en casos de presunta difamación.

«La cuestión del perdón es una cuestión personal», dijo el miércoles en Solo, Java Central.

Sin embargo, dijo que el proceso legal aún continúa como debe ser.

«Si se trata de una cuestión legal, es una cuestión legal. Respetamos el proceso legal existente», dijo.

Jokowi pidió a todas las partes que respeten el proceso legal en curso. Reiteró que una disculpa no detiene el proceso legal.

«Nuevamente, el perdón es algo personal, pero si hay espacio para perdonar, ¿por qué no lo hacemos nosotros también? Pero nuevamente, el perdón es algo personal», dijo.

Sin embargo, se mostró reacio a revelar a quién perdonaría.

Mientras tanto, uno de los sospechosos que había reconocido la autenticidad de su diploma no quiso responder mucho.

«Sí, es real. Esto significa que si es real (el diploma), es real», dijo.

También está dispuesto a asistir al juicio si el jurado lo solicita. Admitió que estaba dispuesto a mostrar su diploma completo.

«Especialmente para mostrar diplomas originales desde la escuela primaria, secundaria, preparatoria hasta licenciatura. Los mostraré todos», dijo.