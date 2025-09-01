Jepara trabajó en inversores de China para cambiar los desechos en energía renovable

JEPARA (Antara) – El Gobierno de Regencia (PEMKAB) por JPARA, Central Java, trabaja junto con inversores de China para superar el problema de los desechos en las energía renovable para reducir la producción cada vez mayor de desechos.

«El objetivo es que en 2026 la colaboración comienza a reducir el número de residuos en la ubicación de eliminación final (TPA). De modo que los residuos en el TPA que solo han sido una pila de residuos se reducirán considerablemente», dijo el regente de Jpara Witiarso Utomo después de recibir inversores en el manejo del Zhene Ange.

A través de la tecnología ofrecida por los inversores de China, dijo, los desechos restantes que se consideran que ningún valor económico se procesará en energía.

En el proceso, dijo, no solo reduce las pilas de desechos, sino que también puede permitir que la comunidad, en particular las amas de casa obtenga ingresos adicionales de los resultados de la recaudación de desechos.

El jefe de la Agencia de Medio Ambiente Jepara Regency (DLH) Aris Setiawan agregó que la presencia del inversor traería grandes cambios al sistema de gestión de residuos en Jepara.

«Hasta ahora, los desechos solo están alojados y enterrados en el vertedero sin valor agregado. Con el procesamiento de energía renovable, se espera una transformación extensa», dijo.

En los conceptos ofrecidos, los residuos son el valor económico, como el plástico y el metal, aún administrados por el público para ofrecer beneficios directos. Mientras que los desechos residuales, que es difícil de procesar, se utilizarán como una materia prima de energía renovable con el objetivo de usar un máximo del 100 por ciento.

«Se espera que el paso no solo la carga del vertedero pueda reducir, sino que también nuevas oportunidades se abrirán para el empoderamiento de la comunidad y apoyar los objetivos de Jepara a los distritos ecológicos», dijo.

