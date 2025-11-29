Jepara Regency ganó el premio a un distrito saludable

Jepara (ANTARA) – Jepara Regency, Java Central, ganó el premio como Regencia/Ciudad Saludable (KKS) de Swasti Saba en la categoría Padapa 2025.

El premio se anunció durante una ceremonia de premiación híbrida en el Auditorio Siwabessy, Ministerio de Salud, en el sur de Yakarta, el viernes por la tarde (28/11). Jepara participó en una serie de actividades en línea desde la Oficina del Regente de Jepara.

«Gracias a Dios, Jepara Regency ha recibido el Premio Swasti Saba Padapa. Este logro es una motivación para seguir mejorando en el futuro», dijo el viernes el vicerregente de Jepara Muhammad Ibnu Hajar, que representó al regente Witiarso Utomo en Jepara.

Expresó su gratitud y aprecio por este logro.

Destacó que este premio es un impulso al entusiasmo del gobierno local para fortalecer el programa distrito saludable en los próximos años.

El jefe interino del Servicio de Salud de Jepara, Hadi Sarwoko, explicó que el proceso de evaluación del KKS se lleva a cabo durante dos años.

Según él, estos resultados son materiales de evaluación importantes para el sector de la salud y otros aparatos regionales involucrados en la realización de una Regencia de Jepara saludable.

Hadi dijo que la evaluación de KSS incluyó nueve estructuras, cuya implementación incluyó muchos elementos intersectoriales en diferentes agencias. Por lo tanto, la coordinación y cooperación entre agencias es el factor más importante para garantizar que el programa KKS funcione de manera más óptima en el próximo período.

«También hay nueve pedidos en otros departamentos. Por lo tanto, trabajaremos juntos para preparar una mejor Regencia de Jepara Saludable en el futuro», dijo.

Añadió que el próximo ciclo de evaluación de KCS se llevará a cabo nuevamente en 2027 para que el gobierno de Jepara Regency tenga tiempo de mejorar, fortalecer y perfeccionar varios indicadores de una estructura distrital saludable.

Con este logro, Jepara se suma a la lista de regiones que han demostrado con éxito su compromiso con la salud ambiental, el empoderamiento comunitario y la prestación de mejores servicios públicos.