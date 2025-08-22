Jepara incluye la verificación de Babinsa-Bhabinkamtibmas de los destinatarios de Bansos

JEPARA (Antara) – El Gobierno de Jepara Regency, Central Java, desarrollo de la aldea de Bintara (Babinsa), Bhayangkara Pembina Safety and Public Order (Bhabinkamtibmas), al jefe de la aldea para verificar los datos del gobierno (asistencia social).

«Este paso se está llevando a cabo para que los datos económicos sociales y nacionales (DTSEN), que es la referencia más importante para la distribución de diferentes gubernamentales y el apoyo del gobierno objetivo», dijo el regente de Jpara Witiaso Utomo durante las actividades informativas a los tres pilares que se celebraron en el Pendopo de Jepara el viernes.

Reveló datos de los destinatarios del apoyo gubernamental que serán verificados por Babinsa, Bhabinkamtibmas y el jefe de la aldea, comenzando en el destinatario de la Contribución del Seguro Auxiliar (PBI JK), las casas inhabitables (RTLH), los programas de esperanza familiar (PKH) y otros.

Según él, el DTSSen válido es una obligación del presidente Pabowo Subianto. Los datos sobre los beneficiarios de asistencia social y ayuda gubernamental en realidad deben ser y adaptados a los deciles de 1 a 5 para agrupar bien el bien utilizado por el gobierno para evaluar el estado económico de los ciudadanos.

«Ahora el proceso de verificación real. Más tarde, cuando hay ayuda social, Babinsa o Bhabinkamtibmas pueden reverificarlo y el jefe de la aldea», dijo.

Basado en datos de los Servicios Sociales de Jepara Community and Village Empoderment (Dinspermades), había 58,394 receptores del programa PBI JK. Mientras que los datos de RTLH son 9,191 unidades, los destinatarios de PKH y otras asistencias sociales llegan a miles.

«Es factible o no cada receptor de la asistencia social del gobierno se determina a partir de los resultados de las tres verificación de pilares. Nuevamente en el área que son su responsabilidad. Por lo tanto, no hay más beneficiarios fuera de los datos. El presidente no quiere ser herramientas políticas, pero realmente para ayudar a aquellos, pero realmente ayudar a aquellos, pero realmente ayudar a ayudar a los que ayudarán.

La actividad informativa también presentó al orador invitado del regente de Jepara M Ibnu Hajar, Dandim 0719/Jepara Teniente Coronel (Arm) Khoirul Cahyadi, el jefe de policía AKBP Erick Budi Santoso, el jefe de Jepara Dinspermades Edy Marwoto presentando a cientos de jefes de aldea, Babinsa y Bhabinkamtibmas en toda la Regencia de Jepara.

Dandim 0719/JPara Teniente Coronel (brazo) Khoirul Cahyadi dijo que no negaba que todavía hubiera datos sobre los destinatarios de ayuda social. También a menudo se expresa por diferentes elementos a través de diferentes canales.

Es optimista de que la sinergia para presentar DTSSen válidas que se entrelazan entre sí desde la aldea hasta el distrito puede hacer que este programa funcione de manera óptima.

«De hecho, no somos súper humanos, pero somos un buen súper equipo. Continuemos trabajando juntos y al mismo tiempo mantenemos la situación del área propicio», dijo.

Mientras tanto, el jefe de policía de Jepara, AKBP, Erick Budi Santoso, agregó que su partido había ordenado a su personal que apoyara el programa gubernamental. Cientos de personal de la policía de Bhabinkamtibmas Jepara bajan a ayudar a la aldea, por lo que DTEN es realmente válido.

«Deje que las personas que tengan un automóvil o automovilismo no reciban ayuda. Y viceversa», dijo.

