Jepara colaboró ​​en privado con una mejora de la puerta de cruce a Karimunjawa

JEPARA (Antara) – El Gobierno de Regencia (Pemkab) de Jpara, Central Java, estableció una colaboración con PT Pelayaran Sakti Inti Makmur (Express Bahari) para la construcción y mejora de una serie de instalaciones en el puerto de cruce de Jepara, como un intento de mejorar la cruz.

El acuerdo se caracterizó por la firma del acuerdo de cooperación entre el regente de Jpara Witiaso Utomo y el Director de Pt Pelayaran Sakti Makmur Sukardi Halim en la oficina de Jpara Regent el lunes.

«Agradecemos y damos la bienvenida al apoyo. Por supuesto, la mejora de las instalaciones portuarias es un paso importante para responder las necesidades de los turistas que continúan aumentando cada año», dijo Jpara Regent Witiamso Utomo en Jeparara el lunes.

El plan, dijo, Pt Pelayaran Sakti Inti Makmur ayudará al gobierno de la regencia de Jpara a construir pontones y otras instalaciones.

Con la mejora de una serie de instalaciones portuarias de Kartini Jepara, espera que el número de turistas en la isla de Karimunjawa pueda aumentar.

También se dedica a continuar reparando la infraestructura y la calidad de sus recursos humanos.

Mientras tanto, el director de PT Pelayaran Sakti Inti Makmur Sukardi Halim reveló el desarrollo de instalaciones e infraestructura en el puerto, su partido ha redactado un presupuesto de RP3 mil millones para el proyecto de reparación.

Las renovaciones que deben llevarse a cabo incluyen la construcción de Ponton, reparación de dosel, corredor, inodoro y mushala a la expansión de la sala de espera del pasajero.

«Queremos que los pasajeros que cruzen a Karimunjawa se sientan cómodos. Si es posible, comenzó a hacerse en una semana porque estamos teniendo tiempo para la temporada de lluvias», dijo.

A través de esta colaboración, espera poder hacer el puerto de Jepara como una puerta de cruce a Karimunjawa, más representativa y cómoda, para que los turistas que desean ir a Karimunjawa tengan una experiencia de viaje más agradable.

