JEPARA BPBD: Hunding barcos en aguas de mandalika, todo abk sobrevivió

JEPARA (Antara) – Kalakhar BPBD Jepara, Java Central Arwin Noor. Dijo que toda la pesca del equipo de pesca (ABK) informó que se hundieron en las aguas de Mandalika, Jepara Regency, a unas 30 millas al este de la isla de Karimunjawa el sábado, salvado con éxito.

«Según los informes, el KM Mekar Jaya 08 Mini Korsin -Vissersvaig se ahoga el sábado (6/9) alrededor de las 11 a.m.

Presentó un accidente debido a las altas olas que tuvieron lugar en las aguas de Karimunjawa – Mandalika Jepara, de modo que los buques pesqueros de Rembang sonencia se hundieron después de que la popa también se dañó.

Como resultado del incidente, dijo, no menos de 23 miembros de la tripulación fueron salvados por barcos de Karimunjawa.

El chef del subdistrito de Karimunjawa, Mu’adz, confirmó el incidente, un barco que se sabía que salía el viernes (5/9) por la mañana desde el puerto de Rembang para buscar peces en el mar, sufriendo daños al día siguiente en el estricto.

Después de 15 minutos, el barco cayó para que Abk intentara salvarse con equipos improvisados.

Tres pescadores de Karimunjawa que buscaban pescar alrededor del escenario, a saber, Sukohadi (46), Saidi (32) y Mulyono (46), vieron el incidente. Inmediatamente ayudaron a las víctimas y las llevaron a su barco.

Además, dijo, las víctimas fueron llevadas a Karimunjawa con la ayuda de un bote de pescadores auxiliares. El grupo llegó a Karimunjawa alrededor de la 1.30 pm y fue equipado temporalmente en la casa de Aziz Faurohman, presidente de RT 02 RW 01 Village Karimunjawa.

Nahkoda y el propietario del barco, Edi Susanto (34), residente de Kulon View, distrito de Kragan, Regence Regency, también sobrevivió con todo ABK.

«Hasta ahora, todas las víctimas están en un estado seguro y todavía están en el pueblo de Karimunjawa. No hubo muertes en el incidente», dijo.

Lea también: Jepara Regency Government extiende el mercado de muebles hasta el medio del este y África