Jepara Bidik predicada Swasti Saba Wistara Pajang Regency/City Healthy

JEPARA (Antara) – El Gobierno de Regencia (PEMKAB) de JPARA, Central Java, objetivos para alcanzar el predicado más alto de Swasti Saba en la evaluación de Regency/City (KKS) saludable en 2025 después del año anterior retuvo el título de Swasti Saba Wiwerda.

Jepara Regent Witiaso Utomo en Jepara transfirió la dirección el jueves y evaluó a las filas de la organización del dispositivo regional con respecto al objetivo de la actuación de este año para que pudiera aumentar el rendimiento del año pasado.

«Lo que hemos logrado debe ser capaz de aumentar. Con la cooperación entre los dispositivos regionales podemos resolver las deficiencias para que el valor aumente y maximice lo que existe», dijo.

Es optimista de que se puede lograr el objetivo, ya que la verificación del nivel central tendrá lugar el 26 de agosto de 2025. La evaluación del indicador de pedido es el enfoque más importante, incluidas las mejoras en los aspectos que no se maximizan en el año anterior.

Mientras tanto, el jefe de la Oficina de Salud del Distrito de Jepara (Dinkes) Mudikatun agregó que el KKS no es solo el deber del DHO, sino el programa Cross -Sector que es un punto de referencia para el éxito del desarrollo regional.

«En general, estamos en la categoría de Wiwerda, pero esperamos que haya valores adicionales de diferentes ONS, de modo que Jepara pueda alcanzar», dijo.

El Foro de Regencia de Jepara Healthy presidido por el Dr. Dwi Susilowati junto con la OPT relevante, se le pidió que preparara documentos y preparara de manera óptima las ubicaciones (locus). Se espera que las innovaciones realizadas en 2023-2024 se transfieran completamente durante el proceso de evaluación.

«Cuando la entrevista podría agregarse la actividad anterior para que tenga un valor adicional en el año en curso», dijo.

Al apoyar la visión y la misión de JPARA llueve sin problemas (próspero, superior, duradero y religioso), el sector de la salud es uno de los pilares más importantes. Se usó la «salud suave» del eslogan para construir el Mamenhang abierto cuando se enfrenta a la evaluación de KKS.

Este año, la verificación evaluará 136 parámetros en nueve órdenes, a saber, una vida saludable independientemente, asentamientos e instalaciones públicas, unidades educativas, mercados, oficinas e industrias, turismo, transporte y tráfico ordenado, protección social y gestión de desastres. Jepara ganó puntos completos de toda la orden en la categoría de educación, turismo, así como transporte y tráfico ordenado.

Con la cooperación sectorial de crucero, el Gobierno de la Regencia Jepara es optimista de que puede aumentar el rendimiento de Wiwerda a Wasterara, y la dedicación para realizar un entorno saludable, cómodo y sostenible para toda la comunidad.

