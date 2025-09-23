Jefe de la Policía Nacional: Polri ha ayudado a canalizar 72.5 mil toneladas de arroz SPHP

SEMARANG (Antara) – El general de la policía nacional, el general Listyo Sigit Pabowo, dijo que el movimiento de alimentos baratos de la Policía Nacional en varios lugares del país en 2025 había distribuido alrededor de 72.5 mil toneladas de arroz para el suministro y los precios de los alimentos (SPHP).

«El movimiento de comida barata organizado por la Policía Nacional se llevó a cabo en 54,454 ubicaciones», dijo el jefe de la policía nacional en Regency Semarang el martes.

Según él, alcanzar la distribución del arroz SPHP era la misma que la cuota de alrededor del 27 por ciento había alcanzado cuya distribución fue asistida por la Policía Nacional.

Se espera que el movimiento de comida barato, continuó, conserva la disponibilidad de alimentos, especialmente el arroz.

Según él, el entusiasmo de la comunidad también es bastante alto porque puede obtener arroz a un precio más barato.

«Esperemos que los precios se puedan mantener cerca del establo, tanto para arroz medio como premium», dijo

El jefe de la policía nacional dijo que se sabía que el último informe que recibió comenzó a caer en los precios del arroz, tanto en el comercio tradicional como en el comercio minorista.

Dijo que el precio del arroz en el mercado estaba cerca del precio de venta más alto que determinó el gobierno.

«Es una tarea conjunta mantener la estabilidad de los precios de los alimentos para ser asequible para la comunidad», dijo.

