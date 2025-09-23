Jefe de la Policía Nacional: Muestre ‘cero accidente’ en el polri sppg

Semarang (Antara) – Jefe de la Policía Nacional General Pol. Listyo Sigit Pabowo ha instruido a la Unidad Nacional de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) para prevenir cualquier caso de envenenamiento mediante la prevención de beneficiarios del Programa de Nutricional Nutricional (MBG).

«Demuestre que este sppg polri cero avanzadoT «, dijo el jefe de la policía nacional cuando la policía de Semarang sppg en Pabelan, Regencia Semarang, el martes.

Requiere una prueba completa Fácido seguridad El único de SPPG Polri todavía se está ejecutando y manteniendo.

«Siempre pase por control de calidad Protección alimentaria«Añadió.

Por ejemplo, durante la cocina, la distribución, permaneció como estudiantes, la comida que se sirve, sigue siendo higiénica y nutritiva.

Hasta ahora, según él, la Policía Nacional ha construido 617 SPPG repartidos en diferentes regiones en Indonesia.

Tanto SPPG, dijo, pudo atender alrededor de 2.1 millones de beneficiarios y absorber a más de 30 mil empleados.

Hasta finales de 2025, se aseguró de que el número de PPPG POLRI continuaría creciendo para maximizar el soporte para el programa MBG.

Mientras tanto, la policía de Semarang SPPG en Pabelan, Semarang Regency, atenderá a alrededor de 3,977 estudiantes de 21 escuelas a su alrededor.

En este momento, el jefe de policía de Semarang, AKBP Ratna Quratul Ainy, dijo que esta estación de policía había construido dos SPPG, a saber, en el pueblo de Kadirejo, el distrito de Pabelan y el pueblo de Keji, el distrito de West Ungaran.

