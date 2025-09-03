Jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho y Turismo, Central Java, recordó el importante papel de los notarios en la seguridad legal

TEGAL (Antara) – Jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho de Java Central, Heni Susila Wardoyo, enfatizó la importancia del papel del notario para garantizar la seguridad legal para la ubicación, el cambio y la disolución de las fundaciones y las asociaciones.

Esto se transfirió a la mejora científica y las actividades de conocimiento sobre el Ministerio del Ministerio Central del Derecho del Ministerio Regional de la Entidad Legal de Fundaciones y Asociación en AHU Online, martes (02/09), en esta Secretaría/Ippat de Regencia Tegal.

El establecimiento de esta entidad legal se considera una forma de libertad de asociación garantizada por la Constitución de 1945, y es responsabilidad del gobierno de proporcionar servicios y protectores.

En su presentación, Heni expresó su aprecio por la Pengda de la Regencia de Tegal, quien había iniciado esta actividad, de modo que todos los notarios y Albbal tenían una percepción completa de la regulación de los servicios de administración legal general, en particular relacionado con la administración de fundaciones y asociaciones.

«El notario como funcionario general y un experto legal debe dar consejos sobre las tareas y funciones de las entidades legales, incluidas las fundaciones y asociaciones para la comunidad», dijo el jefe de la oficina regional acompañada del jefe de los Servicios Legales, Tjasdirin.

También le recordó al notario no solo como un funcionario general, sino también como reportero en la prevención y el exterminio del lavado de dinero (TPPU) con la obligación de aplicar el principio de reconocer a los usuarios del servicio e informar transacciones financieras sospechosas.

Además, las fundaciones y las asociaciones están obligadas a identificar y determinar los beneficios (propiedad útil) para retener la transparencia organizacional y la responsabilidad. Al realizar sus funciones, se recuerda al notario que siempre actúa de manera justa, independiente, a fondo y no a favor, de modo que cualquier escritura se haya hecho para ofrecer certeza legal y evitar el potencial de disputas.

Al ingresar a la presentación técnica, presente como una persona de recursos del director de entidad comercial, Dirección General de AHU, Andi Taleting Langi que discutió los servicios en el sistema de administración de entidades legales y las entidades comerciales, así como los problemas que se enfrentan.

«El notario de aplicar el principio de precaución al hacer el trabajo, no sabemos qué problemas en el futuro, se espera que las damas notarias retengan las reglas existentes», dijo Andi.

Además del director de la entidad comercial, también presente como una persona de recursos, jefe de los servicios de la Java Central de Ahu Kemenkum, Deni Kristiawan, que brinda servicios a la oficina regional de Java Kemenkum. La actividad continuó con una discusión interactiva entre los participantes y los oradores.