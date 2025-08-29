Jefe de la Oficina Regional de Kemenkum Central Java, que representa al Ministro, asistió a la consolidación de la cooperativa roja y blanca

SEMARANG (Antara) – Para garantizar la sostenibilidad y la efectividad de las instituciones y la sostenibilidad de la empresa cooperativa roja y blanca de Village/Kelurahan, el Ministerio de División de Alimentos Coordinadores mantuvo una consolidación conjunta entre el Grupo de Tarea Nacional, el Grupo de Tarea Provincial, Pahaaka, Opaaka, Opaaka, Pahaa Paha Pama), – Gobierno de Gobierno.

Representante del Ministro de Derecho, Supratman Andi Agtas, Jefe de la Oficina Regional Central de Java, Heni Susila Wardoyo, junto con el Jefe de la División de Servicios Legales, Tjasdirin y el Jefe de Servicios Generales de Administración Legal, Deni Kristiawan asistió al evento.

Kakanwil joined the Minister of Cooperatives, Budi Arie Setiadi, the governor of Central Java, Ahmad Lutfi, vice -minister of the Interior, Bima Arya Sugiarto, Semarang Burgemeester, Agustina Wilujeng Pramestuties, Civil servants of the Rain Related Ministrations From the rains of the rains of the rains of the rains. La provincia de Java y el director estatal de empresas estatales.

La actividad comenzó con una visión general de una de las cooperativas de la aldea roja y blanca/Kelurahan en el pueblo de Gedwang, distrito de Banyumanik, ciudad de Semarang. La evaluación fue dirigida directamente por el Ministro Coordinador de la División de Alimentos como presidente de la Fuerza de Tarea Nacional para la aceleración de la formación de la aldea/Kelurahan Merah Putih, Zokifli Hasan.

Al comienzo de su revisión, el ministro coordinador del sector alimentario fue para revisar los servicios disponibles en la cooperativa roja y blanca, Gedwang Village. No solo los servicios, los productos superiores presentados por el presidente de la Cooperativa también están la atención. La tasa de zulhas, la cooperativa roja y blanca, la aldea de Gedwang es factible y está lista para operar.

En su dirección, el Ministro de Alimentos Coordinadores explicó en el campo de los alimentos que la cooperativa roja y blanca en el pasado era diferente de la cooperativa. Según él, la cooperativa roja y blanca es un medio para el empoderamiento de la comunidad.

Hizo hincapié en la importancia de hacer pueblos y Kelurahan en un centro de crecimiento económico populista. A partir de ahí, se espera que nacen nuevos empresarios y MIPYME que están conectados a través de cooperativas.

«El punto es que la cooperativa roja y blanca es el empoderamiento. Esta es una de las bases para que el estado se vuelva fuerte, porque la tierra fuerte es el CEO aquí, en la gente. La aldea nace empresarios, porque las cooperativas se convierten en el centro de las MISMES. Más tarde, todas las cooperativas rojas y blancas en Indonesia se conectarán», explicó Zulhas.

Además de ofrecer necesidades básicas, Zulhas alienta a las cooperativas a desarrollar también productos superiores locales. Zulhas también evaluó que la existencia de cooperativas pudo reducir una larga cadena de suministro para que el precio de las necesidades básicas se volviera más asequible.

«También sugiero que las cooperativas rojas y blancas no solo ofrecen comida. Hay deliciosas albóndigas, hay deliciosas papas fritas, hay buenas manualidades. Esos son todos los resultados de la creatividad de la aldea de la aldea», dijo el ministro coordinador de alimentos.

«Si las personas compran azúcar, gas, aceite de cocina o fertilizante directamente en la cooperativa, no estarán sujetos a intermediarios. Como en la aldea/Kelurahan, la comunidad no debe comprar fertilización a intermediarios», dijo.

Zulhas, el núcleo del evento, explicó que esta reunión de coordinación tiene como objetivo obtener una igualdad de comprensión completa, para que los programas que puedan aumentar la productividad y la creatividad pueden ejecutarse, y eventualmente convertirse en un país desarrollado en 2045.

Agregó que la consolidación realizada no solo estaba relacionada con el empoderamiento de las cooperativas, sino que también se refiere a la agenda más importante del gobierno para fortalecer la seguridad alimentaria nacional.

«Esta consolidación también discute la aceleración de la auto -tifcencia alimentaria y la aceleración de la aldea roja y blanca/kelurahan -cooperativa. Además, también nos aseguramos de que la distribución suave de los productos básicos, especialmente el arroz», explicó.

Mientras tanto, el gobernador de Java Central, Ahmad Lutfi, expresó su apoyo al Programa Cooperativo Rojo y Blanco. Según él, la política del gobierno central a las regiones debe sincronizarse, de modo que los objetivos de la comunidad de empoderamiento realmente se alcancen.

«Se deben implementar todas las medidas políticas del Centro. De esta manera, nuestra percepción de la cooperativa roja y blanca será la misma, es decir, fortalecer el potencial de la comunidad en aldeas y aldeas», dijo.

Actualmente ya hay 1.750 aldeas que están activas y se ampliarán gradualmente para cubrir todas las aldeas y aldeas de Indonesia. En respuesta a esto, Zuldhas apreció el gobierno provincial de la Java Central.

«Gracias, Java Central es hasta el día de hoy el más alto en la formación de la cooperativa roja y blanca que se ha formado y también operado», concluyó.

Mientras tanto, Kakanwil Heni expresó su aprecio por el apoyo del gobierno central por el fortalecimiento de la cooperativa roja y blanca. Según él, una cooperativa saludable también requiere certeza legal en gobernanza y protección comercial.

«En el Ministerio de Derechos y las Cooperativas, estamos listos para apoyar en términos de regulaciones y servicios legales, para que las cooperativas puedan desarrollarse bien. Con el gobierno de acuerdo con las reglas, las cooperativas serán más confiables por la comunidad y los socios», dijo Heni.

Al cerrar, espera que la presencia de la cooperativa de la aldea roja y blanca/Kelurahan realmente pueda ser un foro para que la comunidad reclame y florezca juntos.