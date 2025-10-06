Jefe de la Oficina Regional de Kemenkum Central Java invitó a los empleados a trabajar juntos en WBBM

Semarang (Antara): la cabeza de la oficina regional del Central Java Kemenkum, Heni Susila Wardoyo, actúa como un entrenador de Apple con informes inspiradores que enfatizan la importancia de la integridad, la responsabilidad y la reunión como clave para la designación de la burocripción limpia y de servicio (WBBM).

En su mandato en Semarang el lunes, enfatizó la importancia de mantener el entusiasmo y la consistencia en el trabajo. Expresó su aprecio por los diversos logros positivos que se habían logrado para ingresar al décimo mes de 2025, incluida la conciencia y la disciplina de los empleados para realizar sus deberes sin esperar órdenes. Según él, esto refleja el sentimiento de conexión y responsabilidad para la organización.

«La conciencia y un sentido de responsabilidad son la clave de nuestro éxito. Lo que hacemos no es solo para el liderazgo, sino también la forma de nuestra dedicación a las tareas y funciones como protectores legales», dijo Heni.

Además, Heni enfatizó que todas las versiones de la oficina regional son parte de la contribución a la visión nacional indonesia de EMAS 2045, especialmente en el fortalecimiento de la democracia, la política, los derechos y el exterminio de la corrupción y el abuso de drogas.

En esta ocasión, Heni también enfatizó los esfuerzos de la oficina regional de la Java Kemenkum central en la construcción de la zona de integridad a WBBM. Espera que todos los empleados puedan participar activamente en completar el cuestionario del estudio de evaluación, como una forma de evaluación y comentarios sobre la calidad de los servicios públicos.

«La evaluación proviene no solo de nosotros mismos, sino también de las personas a las que servimos. El humor, la sonrisa y el servicio que está a la meta es una forma tangible de satisfacción de la comunidad», dijo.

Heni recordó que los esfuerzos para lograr WBBM no son objetivos personales, sino más bien objetivos organizacionales conjuntos que solo se pueden lograr a través del trabajo colectivo, la comunicación y la buena coordinación. Afirmó que cada empleado promueve una actitud modesta, comparten conocimiento y juntos se convierten en parte de la solución.

«Hagámonos como una resolución de problemas, no como un fabricante de problemas. Si nos mantenemos y construimos entre nosotros, Dios quiere, se alcanzarán los grandes objetivos de la organización», ordenó.

Heni cierra su mandato e invita a todas las filas a continuar fortaleciendo el alma de Korsa, para preservar el buen nombre de la agencia y a trabajar con un espíritu de solidaridad e innovación.

«Somos una unidad. Mantengamos, apoyemos mutuamente y ofrecemos lo mejor para el Ministerio de Derecho en Java Central. Que Dios siempre nos guíe y fortalezca para realizar el mandato», concluyó.

A la mañana, Apple asistió los jefes de divisiones, funcionarios administradores, funcionarios funcionales, implementación, CPNS, P3K y aprendices.