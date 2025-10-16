Java Oriental ganó tres medallas de oro en Tarung Derajat PON Martial Arts

Kudus (ANTARA) – El contingente de Java Oriental ganó tres medallas de oro en artes marciales en el PON Martial Arts 2025, celebrado en Djarum Arena Kaliputu, Kudus Regency, Java Central, superando el objetivo original.

«Nuestro objetivo inicial en este deporte de combate era sólo dos medallas de oro. Sin embargo, el equipo de lucha de nivel de Java Oriental logró traer a casa tres medallas de oro, una de plata y dos de bronce», dijo el presidente general de la familia de deportes de lucha de nivel de Java Oriental (Kodrat), Bambang Haryo Soekartono, acompañado por el presidente del diario provincial de lucha de nivel de Java Oriental, Pengprov, Erwin H Poedjono, cuando se reunió después de la medalla. presentación en el Djarum Arena Kaliputu, Kudus, el jueves.

Dijo que este éxito está indisolublemente ligado al arduo trabajo de los atletas, entrenadores y el apoyo de la gente de Java Oriental.

Los preparativos para PON Kudus Martial Arts 2025, dijo, se llevaron a cabo mediante la celebración de un campo de entrenamiento de cuatro meses en Puslatda, que también se preparó para la Semana Nacional de Deportes Estudiantiles (Pomnas). Los resultados fueron positivos, ya que Java Oriental también logró ocupar el segundo puesto en la general en el evento de Pomnas.

«El desempeño de Java Oriental muestra una tendencia ascendente. Esperamos poder entrar entre los tres primeros del país en este evento Holy Martial PON», dijo.

Bambang Haryo también valoró la celebración del Martial Arts PON 2025 como un paso innovador, ya que solo se centra específicamente en los deportes de artes marciales, por lo que este formato debe mantenerse para el próximo evento.

«Esta PON de artes marciales es muy buena. Además, es específica de la industria de las artes marciales, por lo que espero que pueda convertirse en un evento permanente, por ejemplo una vez cada dos o tres años, al margen de la PON nacional», afirma.

Además de preparar a los atletas mayores, Java Oriental también está comenzando a regenerar a los atletas jóvenes para PON XXII/2028 en West Nusa Tenggara (NTB) y East Nusa Tenggara (NTT). Varios jóvenes deportistas se están preparando como asistentes para que tengan experiencia desde pequeños.

«Algunos de nuestros atletas todavía son jóvenes, por lo que todavía existe la oportunidad de participar en PON dos o tres veces. Así que la oportunidad para que Java Oriental logre mejores resultados en el futuro todavía está abierta», dijo con optimismo.

Como miembro de la Comisión VII de la RPD de RI, Bambang Haryo también destacó el gran potencial para el desarrollo de las disciplinas de artes marciales, incluido el combate, como parte de la economía creativa y la atracción del turismo deportivo.

«Eventos como este pueden ser tanto un espectáculo cultural como una interesante actuación de artes marciales. Al igual que el boxeo tailandés en Tailandia, los grados de combate y el silat pueden convertirse en atracciones que tengan valor económico e introduzcan la cultura del país», dijo.

Espera que en el futuro, PON Martial Arts se convierta no sólo en un evento de espectáculo, sino también en un escenario para el turismo cultural y deportivo que pueda mejorar la imagen del deporte indonesio a los ojos del mundo.

