Java Oriental cumple el objetivo de ocho medallas de oro para wushu PON Kudus

Kudus (ANTARA) – El contingente de Java Oriental logró lograr su ambición de lograr ocho medallas de oro en el deporte de wushu en el Kudus Martial Arts PON, después de sumar dos medallas de oro a las ocho medallas de oro de hoy.

“Gracias a Dios, hoy hay dos medallas de oro adicionales de las seis medallas de oro del día anterior, por lo que actualmente tenemos un total de doce medallas, ocho de oro, tres de plata y una de bronce”, dijo el jefe de la Gestión Provincial de Wushu de Java Oriental (Pengprov), Muhammad Ali Affandi, durante una conferencia de prensa en el Centro de Medios de Artes Marciales PON 2025, Djarum Arena Kaliputu, Kudus, el sábado.

Las dos medallas de oro adicionales para Java Oriental fueron otorgadas por M. Daffa Hidayatullah y Jennifer Tjahyadi, quienes participaron en la clase Taolu-Kungfu (movimientos artísticos).

Aunque se ha logrado el objetivo de ocho medallas de oro, dijo, Java Oriental todavía tiene la oportunidad de ampliar su colección de medallas, ya que todavía hay cinco pistas donde es posible sumar oro.

Por ello, recordó a los deportistas que no se carguen con objetivos, sino que inspiren a otros deportistas a jugar libremente.

Según él, la punta de lanza para ganar medallas está en los propios atletas, pero no puede verse separada del apoyo de los funcionarios y entrenadores.

Mientras tanto, Jennifer Tjahyadi admitió que estaba agradecida por contribuir con dos medallas de oro después de ganar el evento femenino Taolu-Changquan el día anterior y el oro en el evento Jian Shu hoy.

«Estoy feliz y orgulloso de contribuir con dos medallas de oro a Java Oriental, a pesar de que tenía dolor de estómago cuando aparecí. Mientras tanto, todavía queda el evento senior femenino de Daosh el domingo (26/10), ojalá podamos hacer lo mejor que podamos para Java Oriental», dijo.

Mientras tanto, M. Daffa también agradeció a Hidayatullah por ganar dos medallas en los tres eventos en los que participó. Changquan masculino y Jian Shu ganaron dos medallas de oro.

Admitió que siempre le pedía oraciones al presidente provincial de Wushu de Java Oriental, Pengprov, antes del partido.

DKI Yakarta ocupa el segundo lugar después de Java Oriental con 13 medallas, incluidas cinco de oro, cinco de plata y tres de bronce. Mientras tanto, Bali quedó en tercer lugar con cinco medallas, dos de oro, una de plata y dos de bronce.