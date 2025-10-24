Java Occidental sigue encabezando la clasificación PON de Kudus Martial Arts de 2025

Kudus (ANTARA) – Hasta la tercera fase de la competencia de wushu y ju-jitsu como fase final de la Semana Nacional de Deportes de Artes Marciales (PON) de Kudus, el contingente de Java Occidental aún encabezaba el ranking de medallas con una colección de 69 medallas.

El presidente del contingente de Java Occidental (Jabar), Muhammad Budiana en Kudus, declaró el viernes que el logro durante la Semana Nacional de Deportes de Artes Marciales (PON) de Kudus de 2025 de recolectar 69 medallas, a saber, 27 de oro, 13 de plata y 29 de bronce, fue un testimonio de la seriedad de los atletas y entrenadores bajo la coordinación de los jefes de deportes de artes marciales en Java Occidental.

«Esta actuación muestra la seriedad de todas las partes en el entrenamiento y la preparación. Después del PON Aceh-Sumatra del Norte 2024, continuaremos mejorando y realizando una evaluación integral de varias deficiencias», dijo.

Añadió que la mayoría de los atletas de Java Occidental que aparecieron esta vez eran del segundo nivel. Sin embargo, su preparación no puede considerarse corta, ya que el entrenamiento en Java Occidental se lleva a cabo de forma constante de un período de gestión de KONI al siguiente.

«Llegamos a Kudus con gran optimismo de poder competir en todos los deportes, sin dar preferencia a uno o dos deportes específicos. Nuestro objetivo es claramente el campeón absoluto», afirmó.

Mientras tanto, el director del programa de servicios deportivos de la Fundación Djarum, Yoppy Rosimin, expresó su agradecimiento por la celebración del Kudus Martial Arts PON 2025. Se espera que este evento pueda continuar y convertirse en un foro para el desarrollo de los atletas nacionales de artes marciales en el futuro.

Lea también: KONI espera que todas las provincias desarrollen el deporte del jiu-jitsu

Yoppy también destacó el compromiso de la Fundación Djarum de seguir apoyando a PB FORKI y otras organizaciones de artes marciales. De hecho, dijo que el Djarum Arena siempre está abierto para albergar y organizar diversos campeonatos ya sea a nivel distrital, provincial, nacional o internacional.

«Estamos decididos a seguir apoyando a PB FORKI y otras artes marciales. El Djarum Arena siempre está abierto para varios campeonatos, desde el nivel distrital hasta el internacional», afirmó.

Además, dijo, este GOR siempre estará vivo y practicando actividades deportivas. Kudus está listo para darles la bienvenida nuevamente y la Fundación Djarum está lista para apoyar a los atletas.

La tercera etapa del PON Holy Martial continuó el viernes (24/10) con el deporte del kárate, con competición en kata por equipos masculino y femenino, así como kumite -67 kg, -55 kg y +84 kg para hombres. Mientras tanto, la rama de wushu también comenzará oficialmente desde hoy (24/10) hasta el domingo (26/10) en el Djarum Arena Kaliputu, Kudus Regency, donde se competirán taolu (movimientos artísticos) y sanda (combate) para hombres y mujeres en un total de 24 clases.

Mientras tanto, el ju-jitsu realizó su primera competencia el viernes (24/10) como parte de la fase final de este evento. La competencia duró dos días hasta el sábado (25/10) y compitió con 15 canciones de tres categorías: sistema de espectáculo, sistema de lucha y newaza.

Mientras tanto, el primer día de las competencias del sistema de espectáculo y del sistema de lucha vio nueve medallas de oro en juego, mientras que Newaza se llevó a cabo al día siguiente con seis medallas de oro adicionales. Un total de 153 atletas de ju-jitsu de 34 provincias compitieron por 15 medallas de oro.

El deporte del kárate completó su primer día de competición por primera vez en el Djarum Arena Kaliputu el jueves (23/10). En el día inaugural, los contingentes de Java Oriental, Lampung, Java Central, Banten y Nusa Tenggara Occidental (NTB) ganaron cada uno su primera medalla de oro. Sin embargo, el anfitrión, Java Central, ocupa la primera posición en el ranking de kárate gracias a la suma de una medalla de bronce.

Algunos resultados interesantes en el primer día de kárate vinieron del evento de kata individual masculino, cuando el karateka de West Nusa Tenggara Ahmad Zigi Zaresta Yuda ganó una medalla de oro. Mientras tanto, Marzella Sekar (Banten) tuvo una actuación brillante para ganar la prueba de kata individual femenina.

El partido también vio una intensa acción en la prueba de kumite, con Fahrel Apriyansah Amartha (Lampung) convirtiéndose en campeón en la categoría masculina de -60 kg, mientras que Ignatius Joshua Kandou (Java Oriental) ganó con éxito la medalla de oro en la categoría masculina de -75 kg.

Otra actuación impresionante provino de Hera Irnandha (Java Central), quien regaló una medalla de oro a los anfitriones en la prueba de kumite femenino de +68 kg.

Esta noticia fue publicada en Antaranews.com con el título: El contingente de Java Occidental todavía se encuentra en la cima de la clasificación de Kudus Martial PON