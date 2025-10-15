Java Occidental, DKI y Java Oriental tuvieron éxito en el PON de artes marciales

Kudus (ANTARA) – Java Occidental, DKI Yakarta y Java Oriental aparecieron dominantes en varios deportes durante la Semana Nacional de Deportes de Artes Marciales (PON) 2025 en Kudus Regency, Java Central.

Java Occidental demostró su superioridad en taekwondo con 14 medallas, de las cuales 10 de oro y 4 de bronce.

Este logro confirma aún más la posición de Java Occidental como una de las fortalezas clave de las artes marciales indonesias.

Mientras tanto, DKI Yakarta es fuerte en judo con siete medallas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce.

Mientras tanto, Java Oriental dominó la lucha libre con seis oros, tres platas y un bronce.

Uno de los contribuyentes de oro a la lucha de Java Oriental es Varadisa Septi Putri. Se convirtió en campeona de estilo libre femenino -76 kilogramos después de vencer a Agata Clara García Br Tarigan de Sumatra del Norte en la final con una estrecha puntuación de 6-5.

«Estoy feliz de contribuir con una medalla de oro a Java Oriental. Siempre estoy decidido a dar lo mejor de mí en cada evento oficial para poder traer a casa el oro para mi región», dijo Varadisa después de la competencia del miércoles.

El atleta de Malang dijo que su interés inicial por la lucha libre provino de la invitación de su hermano mayor cuando todavía estaba en quinto grado de la escuela primaria.

Desde la secundaria, ha participado en actividades extracurriculares de lucha libre y ha participado activamente en varios campeonatos locales en Java Oriental.

El desempeño de Varadisa continúa mejorando, lo que le da la confianza para fortalecer Java Oriental en varios campeonatos nacionales y convertirse en la representante de Indonesia en los Juegos SEA de Camboya de 2023 y el Torneo Abierto Internacional de Lucha Libre de Corea de 2024.

En la industria del judo, el nombre I Gede Agastya Darma de Bali es uno de los más destacados.

Después de una larga ausencia debido a una lesión en la rodilla derecha desde septiembre de 2024, Agastya volvió a desempeñarse de manera brillante en la prueba de +100 kilogramos (Kg) al derrotar a Ardo Bambasta de DKI Jakarta y ganar la medalla de oro.

«Lo que es seguro es que estoy orgulloso. Después de estar lesionado durante mucho tiempo, se siente extraordinario poder competir de nuevo e inmediatamente ganar el oro», dijo Agas, medallista de bronce en el equipo mixto de judo en los Juegos SEA de Camboya de 2023.

La victoria de Agas se sumó a la colección de medallas de oro de Bali después de que I Made Sastra Dharma en la categoría masculina de -90 kg y Gede Ganding Kalbu en la categoría masculina de -100 kg también obtuvieran el oro.

El presidente director de la Fundación Djarum, Victor Rachmat Hartono, también estuvo presente para visitar el Djarum Arena Kaliputu, Kudus.

Acompañado por el personal del KONI Central y directores de organizaciones deportivas de diversas provincias, Víctor supervisó directamente el desarrollo de la competencia en las cuatro artes marciales que se practicaban.

Víctor afirmó que la Fundación Djarum está comprometida a apoyar el fortalecimiento del ecosistema deportivo en Indonesia, incluida la organización de torneos y el desarrollo de atletas.

«La Fundación Djarum también está firmemente comprometida a hacer de Kudus un destino vibrante de turismo deportivo», dijo.