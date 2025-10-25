Java Central y Java Oriental firmaron 10 asociaciones

Semarang (ANTARA) – Los gobiernos provinciales de Java Central y Java Oriental firmaron 10 memorandos de entendimiento o cooperación para mejorar las economías de las dos regiones.

«Esta cooperación tiene como objetivo mejorar y hacer crecer la nueva economía en las regiones de Java Central y Java Oriental», dijo el sábado el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, en Semarang.

Luthfi firmó la asociación el viernes en el Grahadi State Building, Surabaya, junto con el gobernador de Java Oriental, Khofifah Indar Parawansa.

Según él, la firma del Memorando de Entendimiento se suma a una serie de colaboraciones previamente acordadas entre las dos provincias.

Se han establecido varias colaboraciones, incluido el Servicio de Seguridad Alimentaria de Java Central y Java Oriental, con respecto al desarrollo y la expansión de la seguridad alimentaria.

El Servicio de Cooperativas y MIPYMES de Java Central y Java Oriental con respecto al empoderamiento y el desarrollo de las cooperativas y las MIPYMES, así como el Servicio de Industria y Comercio de Java Central y Java Oriental con respecto a facilitar el desarrollo de los sectores industrial y comercial.

También participan varios BUMD de ambas provincias, incluidos PT Jateng Petro Energi (Perseroda) con PT Petrogas Jatim Utama, PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) con PT Jatim Grha Utama (Perseroda),

Luego PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) con PT Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim; Cámara de Comercio e Industria de Java Oriental y Java Central; y Hipmi Jateng con Hipmi Jatim.

«Vamos a dar seguimiento inmediatamente a este MoU (memorando de entendimiento) no sólo con las OPD (organizaciones regionales del aparato) sino también con varias BUMD, Kadin e Hipmi. Para que surja una nueva economía en estas dos provincias en diferentes sectores», dijo.

Dijo que la cooperación entre las dos provincias era una forma de gobernanza colaborativa que se esperaba que pudiera fortalecer la economía en las dos provincias.

Hay una serie de oportunidades económicas en las que se puede trabajar, incluida la satisfacción de la necesidad de leche de Java Central, que se obtiene de Java Oriental, y de azúcar granulada, que se produce ampliamente en Banyumas, Java Central y que Java Oriental realmente necesita.

«Esta cooperación y cooperación tienen como objetivo fortalecer la posición de Java Central y Java Oriental, apoyar las políticas del presidente y hacer la mejor contribución a la gente de Java Central y Java Oriental», dijo Luthfi.

Mientras tanto, el gobernador de Java Oriental, Khofifah Indar Parawansa, afirmó que Java Central y Java Central son el centro (punjere) del archipiélago.

«Dhawuh Mbah Kiai Maimoen Zubair, Java Oriental y Java Central deberían ser nyawiji (unificados). Así que cuando el gobernador (Ahmad Luthfi) dice puser, está diciendo que Java Oriental y Java Central son los ‘punjere’ de Indonesia», dijo.

Se espera que todos los elementos estratégicos en las dos provincias estén vinculados no sólo institucionalmente, sino también en términos de progreso mutuo.

«Nuestra esperanza, por supuesto, es sinergia, sinergia, sinergia. Cooperación, cooperación, cooperación. Hay muchos sectores que tienen un gran potencial en Java Central y los necesitamos. Por otro lado, hay sectores que Java Central todavía necesita de Java Oriental, esta es una forma de sinergia y cooperación», dijo.