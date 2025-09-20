Java central todavía necesita 16,458 médicos

SEMARANG (Antara) – El Secretario Regional Central de Java Sumarno dijo que la provincia todavía necesitaba al menos 16,458 médicos que tuvieron que ser colocados en todos los distritos/ciudades.

«Especialmente en Java Central, actualmente hay 11,405 médicos. Aunque el número ideal es al menos 27,863 médicos», dijo en Semarang el viernes.

Esto se transfirió durante la asistencia de la Asociación Regional de la Asociación Regional de la Asociación Regional de la Institución de Educación Médica Indonesia (AIPKI).

Según él, la necesidad de médicos en Java Central sigue siendo alta porque la relación entre el número de médicos generales y especialistas aún falta en comparación con la distribución de la población.

Según la Organización Mundial de la Salud estándar (OMS), dijo, un médico ofreció al menos 1,000 habitantes

Los graduados comerciales y especializados de diferentes universidades en Indonesia siguen siendo insuficientes, por lo que el papel de AIPKI tiene que aumentar los nuevos graduados médicos para suprimir las brechas existentes.

También le pidió a la asociación que tuviera un programa o capacitación al público, para que muchos estudiantes estén interesados ​​en continuar su educación en la universidad con la medicina principal de la materia.

Estigma o percepción pública Los altos costos de los precios de admisión para la Facultad de Medicina en la Universidad que continuó, continuó, deben ser eliminados.

De esta manera, ofrece oportunidades más amplias para que cada niño de la nación se atreve a continuar la educación superior en el Departamento de Medicina.

«Quizás académico de la escuela secundaria en la escuela secundaria, podrían tener el potencial de ingresar a los medicamentos. Pero si se trata de los costos de los costos ciertamente no serán valientes», dijo Sumarno.

Director -General de Educación Superior, Dirección -General de Educación Superior, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Khairul Munadi dijo que los desafíos para el mundo de la salud en Indonesia son la distribución, además de la falta de cantidad.

Según él, deben trabajar juntos entre todas las partes, tanto el gobierno central en las regiones como de las universidades y otras para superar estos desafíos.

«Solo un pequeño ejemplo. Para la educación médica y los especialistas, las necesidades de un hospital. No es posible fundar los hospitales por instituciones terciarias, en particular los nuevos campus, para que tengan que agrupar sus manos, también debe estar respaldado por el papel de las autoridades locales», dijo.

En la capacitación de Indonesia Healthy 2045, dijo, el presidente Pabowo Subianto de Hoop tenía 158 nuevos programas de estudio médico para abrir.

Mientras tanto, el Coordinador de Relaciones Públicas y Asociación de Alpki Tonang Dwi Ardyanto agregó que desde la Asociación en 2001, de 17 Facultad de Medicina, ahora se ha convertido en 127 miembros destinados a mantener la calidad de la educación médica.

El núcleo de la implementación más importante del foro esta vez, es decir, responder al problema de satisfacer las necesidades de los profesionales generales y los médicos especializados en Indonesia.

