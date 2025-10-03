Java Central Siga la presentación de BPK RI LHP sobre Lapkeu Kemenkum 2024

SEMARANG (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Derecho en Java Central siguió la actividad virtual de presentar el informe del Informe de Inspección (LHP) de la Agencia de Auditoría Suprema (BPK) indonesia de las declaraciones legales del Ministerio de Derecho en 2024, viernes.

Esta actividad nacional es la agenda oficial de BPK RI para presentar los resultados de las auditorías del Ministerio del Ministerio/Descripción financiera institucional dentro del Ministerio de Derechos. El evento se centró en Graha Pengayoman, Yakarta, al que asistieron BPK RI -Member Nyoman Adhi Suryadnyana, el Ministro Coordinador de Asuntos Legales, Ministros del Ministerio de Derechos y Ministros, así como oficiales de ministerio de alto riesgo.

Desde Java Central, la actividad fue seguida por la Oficina Regional del Central Java Kemenkum de los Pandavas. En la ocasión, el jefe de la oficina regional de Heni Susila Wardoyo, jefe de la División de Servicios Legales de Tjasdirin, el Jefe de la Administración y la parte general de Toni Sugiarto, así como los funcionarios implementadores y funcionarios funcionales en el sector financiero y BMN.

El evento comenzó con un informe del Secretario General del Ministerio de Derecho, Nico Afinta, quien confirmó que la presentación del BPK LHP era la fase final del proceso de investigación para los estados financieros.

Hizo hincapié en la importancia de la dedicación para mantener la transparencia y la responsabilidad de la gestión de las finanzas estatales.

En sus comentarios, el miembro I BPK Ri Nyoman Adhi Suryadnyana enfatizó la importancia de la responsabilidad en todos los aspectos de la gestión del presupuesto del estado, para garantizar que las finanzas estatales se gestionen de manera ordenada, transparente y responsable.

El pico del evento estuvo marcado por la presentación del informe de examen sobre los estados financieros del Ministerio de Derecho en 2024, así como el informe sobre el informe sobre los resultados de los resultados de monitoreo de los resultados de seguimiento y los informes sobre los resultados de monitoreo de la finalización de las pérdidas estatales en el primer semestre de 2025. Este documento fue enviado al Ministro de Derecho Humano de Derechos, y el Ministro de Inmigración y Penitiario.

En sus comentarios, el Ministro de Derecho de la República de Indonesia, Supratman Andi Agtas, confirmó el despliegue del Ministerio de Derecho para continuar mejorando la calidad de la gestión financiera efectiva, transparente y responsable.

Mencionó el rendimiento de Fair sin excepción (WTP) que se ganó 16 veces seguidas, fue un trabajo colectivo de todas las filas, no solo el desempeño del liderazgo.

Además, Supratman enfatizó los desafíos en el futuro, a saber, la importancia de la armonización legal, tanto a nivel central como regional, así como fortalecer la gobernanza financiera y la propiedad estatal.

Afirmó que todas las recomendaciones de BPK se seguirán constantemente como parte de los esfuerzos de las reformas legales y la administración financiera del estado.

«Esta actuación es un regalo valioso para el Ministerio de Derecho antes de la transformación institucional en tres ministerios y un ministerio coordinador. El principio de transparencia, responsabilidad, eficiencia y efectividad debe mantenerse para la prosperidad de las personas impuestas por la constitución de 1945», dijo.

Con esta actuación, el Ministerio de Justicia se esfuerza por fortalecer la cooperación entre la intersección y la confianza del público en la gestión de las finanzas estatales, mientras que la visión de Indonesia EMAS 2045 es compatible con.