Java central se convirtió en el campeón general del Pomnas XIX 2025 Pomnas Silat

Solo (Antara) – El Concurrente Central de Java ganó el campeonato general de la sucursal deportiva de Pencak Silat en la XIX 2025 National Student Sports Semana (POMNAS) que se celebró en Surakarta, Java Central.

El cierre de Pomnas XIX 2025, el viernes, el cazador anfitrión dominó la medalla con la incisión de ocho de oro, tres plata y siete bronce.

El dominio de la cuota del anfitrión se puede ver desde el rendimiento dorado que han ganado desde la ronda provisional hasta la final. Varias fiestas cruciales podrían ser ganadas por atletas jóvenes talentosos en el centro de Java, incluso cuando se enfrentan a un oponente duro de Java Oriental, Dki Yakarta y otras provincias.

El entrenador contingente central de Java, el Dr. Nur Subekti, M.O., expresó su gratitud por esta victoria, por lo que sigue siendo consistente y según el objetivo del campeón general en los deportes de Pencak Silat.

«Para nosotros, el campeón general es el éxito de nuestro equipo. Este es nuestro trabajo duro. No solo yo como entrenador, y no solo como atleta, sino también prueba de trabajo duro, incluidas las universidades que apoyan este entrenamiento», dijo.

Según él, Dki Yakarta es un oponente duro. Dki Yakarta en Pomnas 2025 ganó el campeonato general con cuatro medallas de oro, ocho medallas de plata y dos medallas de bronce.

Estas ocho medallas son el último registro en Pomnas y se puede mantener su esperanza.

«Pero también se puede aumentar porque este pomnas es un lugar cada dos años, esta es una evaluación para nosotros siempre que damos entrenamiento y capacitación. Y el objetivo más importante de los estudiantes es de hecho con Pomnas», dijo.

Anteriormente, Java Central fue el campeón general en 2022 en Padang con cinco medallas de oro. Cuando en 2023 en el sur de Kalimantan, Java central se convirtió en el campeón general de dos con un total de cuatro medallas de oro.

Contingente Central Java Pencak Silat -Tleta Muhammad Faizal Ivanda en la clase de categoría de clase F Putra estaba orgulloso porque estaba familiarizado para fortalecer el contingente. De Jager, conocido Faizal, realmente aprecia el momento durante la medalla de oro.

Según él, cada partido tiene su propio nivel de dificultad. Sin embargo, el oponente más difícil eres tú mismo. Golpear dudas y miedo a menudo se convierte en el mayor desafío.

«Para el ejercicio, fue medio mes para TC (centro de entrenamiento) que Pomnas, pero a largo plazo fue un año anterior hasta el pico», dijo.

Se esfuerza por participar en el Centro Nacional de Entrenamiento (PELNA).

«El siguiente objetivo, Dios preparó, impulsó el entrenamiento nacional, Dios preparó», dijo.