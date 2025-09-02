Java central restaurar el daño al impacto de los edificios de la demostración lo antes posible

BATANG (Antara) – El gobierno provincial de la Java central asegura que el daño a los edificios y otras recuperación de la infraestructura (recuperación) lo más rápido posible debido al impacto de las manifestaciones que tuvieron lugar en varias lluvias/ciudades el sábado (30/8).

«Los servicios comunitarios todavía funcionan normalmente, solo tenemos que reclamar diferentes edificios, como en el área de la ciudad de Pekalongan. Brindamos el mejor servicio para la comunidad», dijo el martes el gobernador central de Java, Ahmad Lutfi, en Batang.

Le recordó al público que la región central de Java era una «casa conjunta» que debería mantenerse y no causar disturbios, especialmente en una situación en peligro de extinción.

«Todo debe ser propicio que Java Central sea un barómetro de seguridad nacional que debe mantenerse juntos», dijo.

Según él, la capital de la gente de Java central es la armonía, la unión y la tolerancia que aún se mantiene.

«Es por eso que debe ser lo mismo para los alborotadores a los ojos de la ley, por lo que debe hacerse fuerte, y mucho menos cometer un delito. No hay negociación porque la ley debe mantenerse», dijo.

El ex jefe de policía de Java Central aconsejó a la comunidad que continúe protegiendo la región central de Java, de modo que esa paz y armonía.

«Mantener a Java central no es solo la responsabilidad del dispositivo y del gobierno, sino que la comunidad también debe crear una situación más segura», dijo.

El gobernador durante una visita a la ciudad de Pekalongan también aseguró que los servicios públicos continuaron funcionando sin interrupción.

«Hoy verificamos si los servicios comunitarios normalmente se realizan como de costumbre», dijo.

Dijo que la situación actual en la ciudad de Pekalongan era propicio y que los servicios públicos y las actividades de los empleados se desviaron a diferentes lugares.

«También se lleva a cabo la aceleración de la recuperación, incluida la reparación de edificios dañados. Nos aseguramos de que no se sirva a nadie, incluso si hay una oficina de servicio que aún está parcialmente dañada», dijo.