Java Central PKK Educación Prevención del desastre a través de «PKK Sigab»

SEMARANG (Antara) – El Equipo Central de Mobilización de la Familia y Desarrollo de la Familia Java (PKK) lanzó el Programa de Alerta y Respuesta a Desastres de PKK (SIGAB) como un esfuerzo educativo y de mitigación sobre la ocurrencia de desastres naturales.

«Así que damos educación sobre cómo las personas pueden reducir (desastre) y cómo pueden lidiar con él», dijo el presidente del Central Java PKK TP Nawal Arafah Yasin, durante el lanzamiento del programa PKK Sigab en el pueblo de Banjarsari, distrito de Sayung, Demak Regency, martes.

Según él, PKK Sigab es un programa superior del PKK -TP para aumentar el conocimiento y la capacidad de la capacidad familiar en la prevención o el manejo cuando ocurre un desastre.

Dijo que el pueblo de Banjarsari, el distrito de Sayung, Demak, fue elegido deliberadamente como la ubicación del lanzamiento de PKK Sigab porque el área estaba muy relacionada con el desastre Rob.

«Los lugareños deben enfrentarse a estas condiciones cada año», dijo.

Como una serie de actividades, árboles e inauguración de instalaciones comunitarias, circuncisión masiva, servicios especializados en masa y controles de salud gratuitos (CKG), movimientos de comida baratos y la entrega de asistencia social a la comunidad local.

«También hemos traído ayuda, incluidas 100 semillas de árbol de Cemara Sea, 1,000 semillas de mangle, 10,000 semillas de peces. También hubo servicios de tarjetas de identidad infantil que alcanzaron 750 niños. Por lo tanto, trabajamos junto con operaciones relacionadas para satisfacer las necesidades de la comunidad», dijo.

Mientras tanto, el Gobernador Central de Java Ahmad Lutfi apreció los pasos del Equipo Central de Mobilización de Java PKK (TP) que el programa PKK Sigab había lanzado en la aldea de Banjarsari, distrito de Sayung, Demak Regency.

El programa se considera un paso concreto para enseñar a la comunidad con respecto a la restricción y preparación para desastres.

«Estoy orgulloso de que los programas iniciados por el presidente del Equipo de Mobilización de PKK (TP). Hoy, el programa ha estado aquí Tummer», dijo.

Según él, la región central de Java es un minimercado de desastres naturales porque existen casi todos los tipos de desastres naturales, que van desde inundaciones, mareas, deslizamientos de tierra, ruido, erupciones volcánicas y otros.

Todos los desastres que ocurren han sido llevados a cabo por el gobierno y las partes interesadas relacionadas del gobierno, pero la comunidad también debe ser capaz y estar al tanto de la restricción de desastres, incluida cómo lidiar con un desastre.

«Esta limitación es la prevención, por supuesto a través de programas. Por ejemplo, plantar manglares, FIR, etc. Esta prevención no es para nosotros, sino para niños y nietos», dijo.

También presente en la ocasión, el Vicepresidente Taj Yasin Maimoen, el Regente Demak Eisisti’anah y todas las organizaciones de equipos regionales relacionados (OPD).

