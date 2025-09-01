Java Central PGRI llama a los académicos hasta que los líderes nacionales se reúnan

SEMARANG (Antara) – Presidente de la República Central de Java o la Asociación de Maestros de Indonesia (PGRI) Muhdi pidió a los académicos, líderes de altas instituciones, líderes nacionales, líderes comunitarios, que se encuentren con cifras culturales para cumplir con la dinámica política reciente.

«Actualmente, la parte de esta nación debe recolectar inmediatamente, reunirse para discutir cómo esta nación debería provenir de los problemas actuales», dijo en Semarang, el domingo.

Esto se transfirió después del lanzamiento de la oficina de UMRAH y Hajj «Safara Umrah y Hajj Pgri Central Java» en el Campus Semarang de la Universidad PGRI. (Upicio).

Apreciaba a Prabowo Subianto, quien había invitado al menos a 16 líderes religiosos y líderes de organizaciones sociales islámicas (organizaciones masivas).

En el futuro cercano, espera que las cifras de otras religiones también se inviten, incluidos académicos, líderes comunitarios e incluso figuras culturales.

«Creo que es bueno ser invitado a recolectar para que sepamos cuál es el mayor problema? Porque si es más tarde lo que vemos, lo llamamos anarquistas, saqueando, sin encontrar el mayor problema», dijo.

Según él, la sustancia que causa el aumento del caos en algunas de estas áreas debe ser buscada y encontrada.

«El presidente que tiene que liderar esto debe encontrar juntos y buscar una salida. Porque si solo pudiera ser los pensamientos de la versión del gobierno, no podría ser apropiado», dijo.

Lo recordó, los resultados de los pensamientos de los líderes de la nación serían más tarde transferidos al presidente que había escuchado las ambiciones del gobierno y tuvo que hacer un acuerdo rápido.

«Esto debe ser extra. Si no … sí, cuanto más en todas partes. Estoy seguro de que el Sr. Pabowo es posible», dijo.

