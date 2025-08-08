Java Central Kesbangpol apeló a la bandera «One Piece»

SEMARANG (Antara) – La Agencia Nacional de Política y Política de Java Central (Kesbangpol) apeló a la comunidad con respecto al fenómeno reciente que se desenfrenó al levantar la bandera «One Piece».

«Lo que debe aplicarse no debe adherirse o superior a la bandera roja y blanca», dijo la agencia interina (PLT) de la agencia central de Java Kesbangpol, Muslichah Setiaih, en Semarang, el jueves.

Tampoco consideró el fenómeno de la bandera de «una pieza» como una amenaza, siempre que no violara la posición de honor de la bandera roja y blanca.

Según él, la audiencia puede expresar todo de diferentes maneras, pero el respeto del símbolo del país sigue siendo una mayoría.

«Si solo en forma de símbolos o imágenes de caracteres de dibujos animados en camisetas, pegatinas o pancartas, es legítimo como una forma de creatividad», dijo.

Afirmó que la comunidad seguía alentada a instalar rojo y blanco en agosto como una forma de aprecio por la batalla de la nación.

«Esta es la 80a Independencia de Indonesia. Hay una larga historia detrás del rojo y el blanco que no puede alternarse con ningún símbolo de ficción», dijo.

En respuesta a la existencia de una pintura de pared de «una pieza» que se eliminó en diferentes regiones, la evaluó como parte de la regulación de los espacios públicos y no como una prohibición.

«Los murales generalmente se limpian porque el área estaba adornada antes del 17 (17 de agosto). Puede ser reemplazado por un tema más relevante, por ejemplo, figuras nacionales, batik o flora. Pero no porque prohíba los personajes de catónicos», dijo.

La bandera «One Piece» en cuestión es «Jolly Roger», un símbolo pirata que fue recolectado en el manga y el anime por Mangaka Japón, Eiichiro Oda.

De Manga cuenta la aventura de un grupo de jóvenes en el mundo de los piratas que viajan por el mundo para encontrar un tesoro llamado One Piece.

Con una obra llamada Monkey D Luffy y su tripulación, han erradicado la tasa y los delitos de las autoridades en cada isla que visitaron para salvar a la comunidad.

El símbolo de la libertad de «Jolly Roger» se discutió a gran escala en Indonesia antes del 80º Día de la Independencia de Indonesia, especialmente después de que alguien había colocado la bandera bajo la bandera roja y blanca y en el vehículo.

