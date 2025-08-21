Java Central Kemenkum tuvo que ser solidaridad debido a la competencia tradicional

SEMARANG (Antara) – El Ministerio de Derecho (Kemenkum) de Java Central celebró una variedad de competiciones tradicionales para conmemorar el 80 cumpleaños.

A la actividad que tuvo lugar en la Oficina Regional del Ministerio de Derecho y Asuntos Sociales de Java Central, DJ Semarang, el jueves asistió representantes de la Oficina Regional, Centro de Educación y Entrenamiento Legal de Java Central, Semarang BHP, PPNPN y Estudiantes de Stage.

La carrera fue inaugurada por el Jefe de la División de Legislación y Desarrollo Legal (P3H) del Ministerio Central de Java de Kum, Delmawati.

En sus comentarios, Delmawati dijo que esta actividad no era solo como entretenimiento, sino también una forma de fortalecer la amistad entre los marcadores.

Cabe señalar que cinco tipos de competiciones fueron seguidos por participantes masculinos y femeninos, a saber, remolcador de guerra, bolsa de carreras de relevos, líneas con ojos cerrados, tazas de relevos y competiciones de informes de cadena.

«Gracias por la unión de todos los amigos que participaron en el día entusiasta», dijo Delmawati.

Esperaba que todos los empleados de la Java Central Kemenkum permanecieran entusiasmados por llevar a cabo estas actividades.

Además de la raza, esta actividad también es un impulso para promover un sentido de relación y el espíritu de cooperación mutua dentro del Ministerio de Derecho y Cooperativas.

Agregó que el entusiasmo de los participantes era una prueba de que el día del protector no solo se conmemoraba con actividades formales, sino también con actividades alentadoras y estuvo involucrado en toda la extensa familia del Ministerio de Derecho y Cooperativas.

