Java Central Kemenkum recibe una visita de la asociación de expectativas familiares entre países

SEMARANG (Antara) – Jefe de la Oficina Regional del Centro del Ministerio de Derecho y Heni Susila Wardoyo, representado por el jefe de la División de Servicios Legales de Tjasdirin, recibió una visita de la Asociación de Aportaciones Familiares Interreligentes (HAKAN) el viernes (19/9) el viernes. .

El representante Hakan mostró su interés en obtener más información sobre las regulaciones y leyes aplicables en Indonesia, en particular relacionadas con las familias entre países.

Hakan explicó una serie de problemas que a menudo se enfrentan a las familias entre países, incluidas la ciudadanía, la inmigración, el matrimonio, la administración de la población, la agricultura, el empleo, la inversión, la herencia y la voluntad, la educación.

El representante Hakan Analia Trisna como presidente del DPP Hakan dijo que diferentes cosas, entre otras cosas, lo más importante es el destino de los niños que ocurren en matrimonios mixtos.

«De conformidad con la Ley No. 12 de 2006 con respecto al Artículo 6 de la ciudadanía, la existencia de este artículo dijo, de modo que el tiempo dado para los niños de matrimonios mixtos no se limita a elegir una edad máxima de 21 años porque nuestros hijos todavía estudian en el extranjero, lo que se espera que dé un período de respiro a la edad de 25 años», dijo Trisna, son muy bien conocidos.

En respuesta, Kadivyankum Tjasdirin expresó su aprecio por la iniciativa de Hakan para cerrar los problemas de la familia entre países.

«La oficina regional de Kemenkum Central Java enfatizó el compromiso de continuar brindando servicios, información y pautas legales de acuerdo con la autoridad poseída», explicó Tjasdirin.

«Y alentará a los aportes a la Dirección de la Junta Estatal a formar regulaciones que tienen lugar quejas de la comunidad iniciada por Hakan», continuó.

Con esta reunión, se espera que cree una sinergia positiva entre la oficina regional de Java Kemenkum y la Asociación Hakan para ofrecer soluciones para problemas legales y sociales que se enfrentan las familias de Indonesia.